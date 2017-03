Kate del Castillo publica denuncia en Twitter y le responden llamándola "hipócrita" y "cínica"

Hace unos días la actriz tuvo la fortuna de tenerlos en casa: "Así me despertaron mis papás esta mañana ❤️❤️❤️❤️ This is how I woke up this morning #priceless #mom #dad #family 😍😍😍😍😍😍😍", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision

0 Compartir