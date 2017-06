Julián Gil cree que Marjorie de Sousa está resentida con él y dice no entenderlo

Todos los días, el actor y empresario argentino Julián Gil, despierta y se duerme haciéndose la misma pregunta: qué fue lo que hizo para que Marjorie de Sousa, madre de su hijo más pequeño, Matías, esté resentida con él.

Así lo admitió este jueves en entrevista con 'El Show de Raúl Brindis', donde a preguntas del conductor César Procel, 'El Caballo', el actor de 47 años replicó que Marjorie de Sousa es quien único puede responder por qué está tan dolida. "Yo no sé. Me lo pregunto todos los días, cuando me levanto y cuando me acuesto... (En la relación) No pasó una cosa, fueron muchas cosas que detonaron en esto (la separación), pero creo que no tiene que haber tanta maldad, tanto odio, ni tanta saña porque, si el producto de nosotros, de tanto amor, fue un niño, cómo vas a cambiar de un día a otro," se preguntó.



Hace más de un mes, ambos artistas dieron inicio a una batalla en los juzgados de México pues no logran alcanzar un acuerdo sobre la aportación monetaria que tiene que realizar Julián Gil y tampoco sobre los términos de su convivencia con el bebé, que Marjorie de Sousa insiste en que sea supervisada.

Durante la entrevista, el emprendedor argentino relató que algunas personas le han advertido que tal vez la actitud de Marjorie de Sousa se deba a la depresión postparto. Evidenciando su desconocimiento del tema, el actor contó que a quienes le han dicho eso les responde "pero y qué, cuánto dura", refiriéndose a que ya, a casi cinco meses del nacimiento de Matías Gregorio, él esperaría que la actitud de la actriz venezolana fuese otra.



Encontramos unas fotos de Marjorie de Sousa con las que hasta Julián Gil quedaría sin aliento Marjorie de Sousa, ella estaba vestida de blanco.

La primera vez que Julián Gil vio a Marjorie de Sousa ella estaba vestida de blanco. La vio antes de grabar juntos su primera telenovela, 'Isla paraíso', una mini-serie para internet, producida por Venevisión Internacional, donde Julián y Marjorie hicieron los papeles de Maite y Armando, dos naufragos en una isla desierta que tienen un romance sin saber que la prometida de Armando no murió en el accidente y está viva en el otro lado de la isla. Luego estuvieron en la telenovela 'Amor comprado', realizada por Venevisión Internacional para Univisión en 2007, donde Marjorie hizo el papel de Margot, una joven que ponen de carnada para enamorar a un millonario y hacerlo sufrir. Ahora, envuelta en el escándalo de su separación, Marjorie de Sousa decidió tener una participación especial en la telenovela 'Mi marido tiene familia' junto a Zuria Vega.

Marjorie de Sousa viajó el viernes pasado a Guadalajara, Jalisco, para realizar la campaña de una conocida marca de zapatos.

Según informes de la revista 'People en español', Juan Osorio, invitó a la actriz a hacer una participación especial, a lo que ella aceptó gustosa. Allí, la producción de la telenovela 'Mi marido tiene familia', comandada por Juan Osorio.

El representante artístico de Marjorie, Alberto Gómez, confesó a dicha publicación que la actriz aceptó hacer una participación especial en 'Mi marido tiene familia' por el gran cariño que le guarda a Juan Osorio, con el que trabajó con anterioridad en la telenovela 'Sueño de amor'. 'Marjorie llegó a Guadalajara a filmar el comercial de la nueva temporada y nos pidieron, que había sido una petición de la producción, si ella podía hacer una escena especial y obviamente Marjorie tiene una relación de mucho cariño con el señor Osorio, aparte se lleva bien con Zuria, ambas acaban de tener un bebé. Y dijimos que sí que por supuesto'.

De Sousa compartió una imagen subida por Alberto Gómez, en la que se le puede ver muy sonriente y disfrutando de la compañía del productor Juan Osorio, por lo que próximamente se podrá ver la participación de la actriz en este melodrama. Julián Gil dijo a inicios de 2017 que pensaba que la actriz venezolana, madre de su hijo Matías, era la persona indicada, con quien compartiría el resto de su vida. Sin embargo, a inicios de junio de 2017, Julián Gil afirmó que quiere otra pareja. Además, dijo que por Marjorie de Sousa "no, no siento amor".

Aunque se desconoce si Marjorie de Sousa padece o no de depresión postparto, lo cierto es que este trastorno no se quita solo ni tiene un periodo definido, pues algunas mujeres lo experimentan tan pronto tienen a su bebé y otras pueden tardar entre tres a 12 meses en presentar los síntomas. Recibir tratamiento es clave para superarla.



