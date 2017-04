Jennifer López canta a dúo con Marc Anthony y deja a la República Dominicana pidiendo más

Con el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana, lleno a capacidad, Jennifer López ofreció su primer concierto este sábado en la República Dominicana, siendo su novio Alex Rodríguez quien se llevó los primeros aplausos de la noche al ocupar su asiento en primera fila, minutos antes de que la diva del Bronx irrumpiera entre el público para llegar al escenario donde después cantó a dúo con su exmarido, Marc Anthony.

Diversos medios de la República Dominicana dan cuenta de que el concierto comenzó a las 9:45 de la noche, con la interpretación de 'Ain't Your Mama' y culminó una hora después, sin que la artista saliera para la aclamada "ñapa" (canción extra).



Jennifer López: así es antes y después ¡Qué bonita! Jennifer Lopez está muy concentrada con su show en Las Vegas y le encanta lucir el GLAM con el que conquista en cada noche. "Espejito, espejito", ¿quién es la más bonita en la 'Ciudad de La Vegas?". La cantante compartió estas imágenes preparándose para salir al escenario. JLo brilla por su belleza y gran corazón, tanto que varios famosos como Alyssa Milano, quieren ver su show. Cada noche, Jennifer Lopez deja a todos sus seguidores felices después de verla bailar por dos horas en el escenario. La estrella luce espectacular de pies a cabeza. Todo luce perfecto, desde el vestuario, la música, los bailes y por supuesto el maquillaje. La 'Diva del Bronx' es tan profesional que se preocupa por cada detalle de su imagen, y el maquillaje es uno de los más esenciales a la hora del show. Antes de ponerse esos vestuarios tan espectaculares, JLo pasa al camerino para que la maquillen. Así es como se alista con su maquillista para verse bonita. Pero no siempre JLo lleva un mega maquillaje en la cara. Cuando está ensayando, no hay necesidad de usar tanto maquillaje y es bueno dejar descansar el rostro. Y es que repetir y repetir las rutinas seguramente es muy cansado, así que más vale estar relajada. Por supuesto, una vez que las rutinas están perfectas, ahora sí JLo decide ponerse maquillaje. Esta es la comparación de un día sin maquillaje y otro con maquillaje. JLo sí que sabe sacarle partido a su mirada seductora. No cabe duda que es una reina. Con esa mirada y ese brillo en toda su piel sí que provoca suspiros entre sus seguidores masculinos. Pero lo más admirable de esta estrella es que no le teme a mostrarse con poquito makeup. En un día normal en el auto, JLo se saca selfies con un maquillaje más discreto. Cuando está frente a las cámaras obviamente tiene que estar maquillada mucho más. El contraste es muy significativo. De cualquier manera JLo es una mamita. Y así se ve cuando está paseando a los niños como cualquier mamá guapa. Con mucho maquillaje o con poco, Jennifer Lopez no pierde nunca el glamour que la caracteriza. ¿Y a ti cómo te gusta más?

Tras interpretar varios de sus éxitos como 'Dance Again', 'On the Floor' y 'Booty', Jennifer López invitó a la tarima al dúo Gente de Zona, con quienes estrenó el sencillo 'No tú ni yo', que formará parte de su nuevo disco en español, el segundo que graba en el idioma de sus padres.

“Yo estoy haciendo un disco en español. Tranquilos, que canto mejor en español de lo que hablo”, dijo la cantante y bailarina de acuerdo con la reseña publicada en el página acontecerdominicano.net.



#AltosDeChavon junto a @jLo 🇨🇺🔥 A post shared by Gente de Zona (@gentedezona) on Apr 15, 2017 at 8:32pm PDT

Y aunque la presentación de la diva del Bronx junto a Gente de Zona fue celebrada y disfrutada por el público que abarrotó el anfiteatro Altos de Chavón en La Romana, el mayor aplauso de la noche surgió cuando interpretó junto a su exesposo Marc Anthony el tema 'Olvídame y pega a la vuelta'.

Contrario a cuando lo estrenaron el pasado noviembre, durante la ceremonia de entrega del Latin Grammy, el sábado en la noche no hubo beso "de piquito" al final, más la química entre ambos artistas fue exaltada por la fanaticada.



Jen & Marc ❤ #JenniferLopez #AltosDeChavon #JLo #JLovers A post shared by JENNIFER FOLLOWS (@lovingjlo) on Apr 16, 2017 at 4:52am PDT

El empresario Gamal Haché, quien en enero concretó las negociaciones para hacer realidad el concierto de Jennifer López en La Romana, no confirmó las informaciones que difunden algunos medios, en el sentido de que la diva del Bronx se quedará unos 10 días de vacaciones en el país con sus gemelos Max y Emme, su novio Alex Rodríguez y sus dos hijas, Natasha y Ella.

Lo único que reveló Haché en una entrevista previa al evento fue que además de las velas y toallas que las estrellas solicitan para sus conciertos, Jennifer López había pedido "papitas Lay's".

