La supuesta hija biológica de Juan Gabriel recuerda la primera (y única) vez que conoció a su padre

"Me imaginé que algo iba a cambiar, que íbamos a tener comunicación pero no fue así" relató Claudia Gabriela Aguilera al programa 'El Gordo y la Flaca' sobre su encuentro con el 'Divo de Juárez'.

En el año 95, cuando Claudia Gabriela Aguilera tenía 21 años de edad se reunió "durante una deposición legal" por primera y única vez con Juan Gabriel.

Durante el encuentro que se realizó Texas, con los abogados de ambas partes presentes, se acordó que Claudia, su madre Doria Gil y Alberto Aguilera se realizaran pruebas de ADN para confirmar, o descartar, el parentezco sanguíneo entre las partes.



"Me da un beso en la frente y me dice 'wow, tu cabello está muy rizado, se me figura ver a mi madre" detalló la cantante de 42 años al programa 'El Gordo y la Flaca' sobre aquella ocasión.

"Me imaginé que algo iba a cambiar" dijo la joven "que íbamos quizás a tener comunicación, que me iba a empezar a buscar o algo, pero no fue así", agregó.

Para ese momento, Claudia Gabriela y su madre habían pasado diez años en el intento de contactar al compositor 'Querida', cuando lo consiguieron, las pruebas de ADN realizadas en el 95 no fueron concluyentes y, madre e hija tuvieron que enfrentar críticas y dudas de personas allegadas al 'Divo de Juárez' que ponían en tela de juicio sus intenciones.



publicidad

"Se burlaron de mi, no creyeron y me juzgaron de todo" dijo la hija del Divo de Juárez, quién decidió no insistir en el tema hasta el año en el que murió el cantante.

“Cuando mi papá muere, mi mamá estaba en el quirófano en una operación a corazón abierto, eso me removió cosas" aseguró sobre la motivación de sacar hasta ahora a la luz su parentezco con el cantante.

Ve también: