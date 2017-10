Hija de Tony Bravo, en prisión por asesinato: asestó más de 50 puñaladas a su pareja

La hija del actor, María Elizabeth Tanús Quiroz se encuentra en el penal femenil del estado mexicano de Puebla esperando a que le dicten sentencia, después de que confesó el crimen: "Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo".

María Elizabeth Tanús, hija del legendario actor Tony Bravo se encuentra en el penal femenil del estado mexicano de Puebla esperando la sentencia de un juez, luego de que confesara haber matado a su pareja, Vicente Vargas Ramírez, el pasado domingo 1 de octubre en la ciudad de Puebla, en México.

Según un boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia de Puebla, la mujer de 44 años fue encontrada con una crisis nerviosa afuera de su domicilio a punto de atentar contra su vida, amenazando con aventarse de un tercer piso. Medios locales reportaron que la mujer gritaba a los policías que la encontraron: “Yo solo me defendí . Me dijo que tenía Sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”.



Univision Entretenimiento habló con el departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia de Puebla donde explicaron cuál era la relación entre Mariely y la víctima Vicente Vargas: “según las investigaciones ellos eran pareja, no hay pruebas de matrimonio ni mucho menos. Sabemos que él vivía en Los Ángeles, California y estaba en México con la intención de vivir con esta mujer que está en calidad de detenida, hasta el momento”.

Vicente Vargas quien mantenía una relación con Mariely desde enero de 2017 -lo que se desprende de una actualización que ella hizo en su Facebook, donde se declaró "En una relación"- murió de una hemorragia provocada por la herida en el cuello, del lado izquierdo, producida con un objeto punzocortante. En total, sufrió 52 heridas de este tipo, según se dio a conocer en la primera audiencia realizada el 4 de octubre minutos antes de las 16:00 horas de México.



María Elizabeth de 44 años vestía ropa deportiva, lucía desaliñada y mostraba algunas lesiones en sus manos, así llegó a la sala 13 de la Casa de la Justicia de Puebla para rendir su declaración. Estuvo acompañada por su hermana Antoinette Tanus y otros familiares, aunque no se ha visto a su padre, el actor Tony Bravo.

Mariely detalló que ella y su pareja discutieron alrededor de tres horas, los vecinos se percataron de los gritos pues ella repetía: “enséñamelo”, posteriormente se escuchaban como se aventaban cosas, según la carpeta de investigación de los testimonios recabados. Los mismos vecinos fueron los que llamaron al 911 para reportar la pelea, después de que Vicente gritara: “¡auxilio!, policía, ayúdenme, me estoy muriendo”, mientras María Elizabeth ya se encontraba en el balcón amenazando con tirarse.



Al encontrar al hombre de 51 años tirado en el piso del departamento, que mostraba múltiples cortadas en cara, pecho y rostro, María Elizabeth fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de homicidio doloso en razón del parentesco. A decir de la Fiscalía General de Puebla, María Elizabeth dio positivo a cocaína en los exámenes toxicológicos y aún se desconoce si Vicente también estaba bajo los influjos de la droga.

Hasta el momento Mariely se encuentra presa en el Cereso de San Miguel en Puebla, mientras el juez dicta sentencia: “eso puede tardar un día o semanas explicó a Univision Entretenimiento Alejandra Díaz, funcionaria de Comunicación Social de la Fiscalía General de Puebla.



La hermana, de Marielly, publicó en redes sociales un video en el que defendió a su hermana. Antoinette asegura que ella es una víctima: “mi hermana conoció a esta persona a través de redes sociales sin saber realmente qué tipo de gente era, porque era una persona muy violenta que amenazó a mi hermana, en la discusión que tuvieron la estuvo amenazando diciéndole que él era el diablo y que había venido a torturarla, enloquecido cerró el departamento con llave, se guardó la llave y la empezó a agredir física y emocionalmente… Le dijo que la iba a matar, que iba a violar a una de sus hijas después de matarla a ella y que él era portador de VIH y que él había venido a contagiarla”.

El actor Tony Bravo, canceló sus cuentas de redes sociales y no ha contestado las llamadas de Univision Entretenimiento, ni se le ha visto en Puebla apoyando a sus hijas o nietas en este proceso. Algunas de las telenovelas en las que ha participado son ‘Cañaveral de pasiones’, ‘ Corazón indomable’ y ‘Hasta el fin del mundo".



Mariely también es actriz, según ella misma publicó en su perfil de Facebook, aunque no se tiene registro de su trabajo.