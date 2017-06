Golpean al actor Julio Camejo en la cara durante un reality show

Una amistad más del medio del espectáculo se quebranta después de que Julio Camejo recibió una bofetada de su amiga Karenka durante un programa de televisión llamado ‘Bailadísimo’, que se transmite en Monterrey, México: “Se le salieron las cabras y no sé qué rollo con ella, estoy muy sacado de onda, porque la conozco desde que tiene 10 años de edad y es verdad que estábamos echando bromas, no sé qué le pasó”.

El también cantante y actor cubano se dijo sorprendido con la reacción de Karenka: “Eso se llama neurosis, no puede ser que de la nada te enojes y te agredan. El programa es un realty show de baile y no tenemos por qué estar de acuerdo, yo le discutí y le dije que estaba en contra de su calificación, pero nunca me imaginé que me fuera agredir, eso fue una falta de respeto, no hay más”.



El programa tiene apenas lleva tres emisiones y fue Camejo quien decidió hacer un pausa para hablar con la producción: “Yo me merezco una disculpa pública, porque yo a ella no la ofendí, ni la agredí, estaba dando mi punto de vista, es un reality y la gente se interrumpe, pero de eso a agredirse físicamente no es”.

“Yo le pedí a la producción que nos separe y no estemos más juntos, pues aún nos faltan diez programas y si sigo permitiendo esto... pues ¿qué pasará para el último programa? No podemos estar agarrándonos a guamazos siempre y además es una falta del respeto para el televidente. Nosotros debemos promover el respeto y los valores como artistas que somos”, añadió.



Camejo explicó por qué no contestó la agresión de ninguna manera: “No voy a pedir que se vaya, porque nos conocemos de siempre de toda la vida, y actúe como mi padre me enseñó, como debe actuar un caballero, me levanté obviamente, me tomó por sorpresa, pero jamás le hubiera gritado, ni levantado la mano”.

Hasta el próximo miércoles se verán cara a cara: “Yo jugaré más con inteligencia, sí con corazón caliente pero mente fría y sobre todo que la producción deje en claro las reglas y que quede claro que ninguna acción debe conllevar a una reacción física”.



Karenka, (ex pareja de Reyli Barba) por su parte, se pronunció en su cuenta de Twitter donde aseguró que no estaba dispuesta a sufrir faltas de respeto.

