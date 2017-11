Geraldine Bazán a periodista que dice que se está divorciando: "En MI caso" no hay otra relación

Luego de que el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante asegurara que una fuente cercana a la pareja le había asegurado que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se encuentran en proceso de divorcio, muchas cosas han pasado: el miércoles 22 de noviembre de 2017, Geraldine asistió a un programa donde estuvo como invitada y a su llegada evitó hablar del tema con los reporteros que la esperaban para hablar de la información.

Al día siguiente, Gustavo Adolfo reveló en su programa de televisión ‘De Primera Mano’ que Geraldine Bazán se había puesto en contacto con él por mensajes de texto, luego de que el periodista también difundiera a través de un periódico mexicano más detalles de la hasta ahora supuesta separación.





El reportero compartió los mensajes en los que la actriz le aclara que las cosas no son como se han dicho hasta el momento, sin embargo tampoco negó la separación.

“Creo que es importante porque tus palabras se replican, no viví en Miami, el único proyecto que hice fue hace tres años, mi residencia desde hace 10 años es la CDMX y en su momento sólo viajaba por temporadas a hacer proyectos en compañía de toda mi familia, incluyendo Gabriel”.



“Yo creo que no es hijo de Julián Gil y Marjorie lo sabe”: reportero que reveló el divorcio de Gabriel Soto habla sobre Matías Univision 0 Compartir



“Por otro lado me parece que también mencionaste (por favor corrígeme si estoy en un error ) que yo ya tengo ‘otra relación’, es absolutamente falso en MI caso. Esto es importante aclararlo si eres tan amable, ya que en caso de una situación legal estas mentiras sí afectan”.

“Por el momento no voy a dar declaraciones, lo haré, pero más adelante… y claro que puedes citar mis palabras”.

Hasta el día de hoy Gabriel Soto no se ha pronunciado al respecto, pero al encontrarse con reporteros dentro de las instalaciones de Televisa, ha pedido respeto.





Mientras tanto, consultada por Univision Entretenimiento al respecto, la señora Rosalba Ortiz, mamá de la actriz, dijo: "No me he atrevido a hablarle a mi hija porque siempre me dice 'mamá, ya sabes como es esto, va a estar una semana el chisme y en una semana se calma', entonces, yo la verdad no le he preguntado ni la he molestado".

Para la mamá de Geraldine Bazán, la información pudo haber sido sacada de contexto.