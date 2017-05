Gala del Met 2017: No es la primera vez que Jennifer López luce como Elsa, de 'Frozen'

Jennifer López compite fuertemente este martes por la corona a la reina de los memes de la Gala del Met 2017, pues su vestido es comparado con el de la princesa 'Elsa', en la cinta animada animada 'Frozen'.

Contrario a como ha lucido en sus presentaciones públicas más recientes, Jennifer López escogió un discreto ajuar del diseñador italiano Valentino para deslumbrar sin mostrar piel en la primera gala a la que acude del brazo de su "macho bello", Alex Rodríguez.

El vestido y la capa de seda en azul cielo, inspirados en la década de los 60, fueron recreados para Jennifer López por Valentino y el director creativo de su empresa, Pierpaolo Piccioli, con quienes la artista se retrató durante la gala.



Selena Gomez tuvo muchos problemas de ansiedad en 2016 que llevaron a dejar las redes sociales por semanas, sin embargo 2017 marcha viento en popa, con una relación estable con The Weeknd, nueva música y su exitosa serie en Netflix, '13 Reasons Why'.

Selena Gomez tuvo muchos problemas de ansiedad en 2016 que llevaron a dejar las redes sociales por semanas, sin embargo 2017 marcha viento en popa, con una relación estable con The Weeknd, nueva música y su exitosa serie en Netflix, '13 Reasons Why'. Foto: Grosby Group | Univision

Para complementar su 'look', Jennifer López lució aretes y un brazalete de la prestigiosa casa de joyería Harry Winston.

Con todo y sus acentos, la diva del Bronx no se escapó de que hasta medios como Harper's Bazaar de inmediato señalaran su parecido con el personaje de Elsa.



La gala a beneficio del Museo de Arte Metropolitano (Met, por sus siglas en inglés), tiene como norma cada año ofrecer un tema a las celebridades para que se luzcan durante su desfile por la alfombra roja, en Nueva York. Este año se le rindió tributo a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo, fundadora de la casa de modas 'Comme des Garçons' y quien defiende que sus piezas no son convencionales. La invitación, entonces, era a marcar tendencias con ajuares innovadores... lo que a juzgar por las críticas Jennifer López, entre otras, no logró.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Jennifer López es comparada con la helada princesa Elsa. En el 2014, fans del programa 'American Idol' destacaron en las redes sociales que la hoy novia de Alex Rodríguez lucía una trenza igualita a la de la protagonista de 'Frozen'.



Y en el 2015, cuando lanzó el video del tema 'Feel the Light', que formó parte de la banda sonora de la película de dibujos animados 'Home', también la compararon con Elsa. ¿Será que tanto le gusta el personaje o una casualidad? Pendientes a su próxima entrevista.



Elsa who? This is better than any Frozen ❤ @JLo pic.twitter.com/EiF2LTYSHV