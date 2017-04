Jennifer López no descarta tener hijos con Alex Rodríguez

En el programa que marcó el debut en 'Ellen' de sus gemelos Emme y Max, la artista también reveló que ella fue quien le entró al expelotero, aunque no precisó la fecha de ese primer flechazo.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la relación que mantiene con Alex Rodríguez, Jennifer López confesó este lunes que un día ella sintió el impulso de saludarlo, al verlo caminando por Los Ángeles, y esa fue la chispa que encendió la pasión que hoy los mantiene juntos.

Sus declaraciones surgieron durante su visita al programa 'Ellen', que conduce la comediante Ellen DeGeneres, y al cual acudió hace dos meses, cuando ya su relación con el expelotero había comenzado, pero ella se cantó soltera.



Este lunes, lo primero que hizo Ellen Degeneres fue preguntarle a Jennifer López si Harry Styles la había llamado, ya que como parte de un juego en su visita anterior, el exintegrante de One Direction resultó el favorito para invitarla a salir. "No, nunca me llamó. Pero tampoco lo necesitaba antes", confesó entre risas 'la diva del Bronx'.

"Sólo jugué tu jueguito", justificó la artista, dando paso a que DeGeneres le preguntara directamente sobre Alex Rodríguez. ¿Dónde se conocieron y cómo? "Estaba almorzando (una ensalada Cobb y una sopa de tortilla) cuando él pasó frente al lugar. Cuando salí, por alguna razón sentí ir a saludarlo y lo toqué en un hombro y le dije '¡Hola Alex!' y él me respondió '¡Hola, Jennifer!' y eso fue todo".



Ante la reacción de la audiencia que asiste a la grabación del show, Jennifer López ofreció otros detalles. "Yo le pregunté qué haces en Los Ángeles y él me dijo 'vivo acá ahora'". Segundos después, Alex Rodríguez le bateó la siguiente propuesta: "'Creo que deberíamos salir algún día' y yo le dije 'OK, tienes mi número'", recordó la intérprete de 'Booty'.

Al poco tiempo le llegó un mensaje de texto del expelotero transformado en empresario y comentarista deportivo invitándola a cenar. Aunque no recordó qué comió esa noche, Jennifer López sí enfatizó: "Mamá no se acuesta con nadie en la primera cita".



Ya con el paso de las semanas, la relación ha ido creciendo y ante la pregunta de que si consideraría tener hijos con su nueva pareja, la artista no respondió sí, ni no. "Por ahora, estamos viviendo un momento increíble", dijo antes de recibir en el escenario a sus gemelos Max y Emme, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony, y quienes a sus nueve años debutaron oficialmente en el programa de 'Ellen'.



Emme se mostró mucho más relajada que su hermano gemelo Max, quien hizo uso de una mesa que forma parte de la escenografía para esconderse y desde allí responder una que otra pregunta.

