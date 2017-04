Fotos exclusivas del bebé de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision

0 Compartir