“Es incómodo para mi hablar del señor Sean Penn”, confiesa el papá de Kate del Castillo

El primer actor Eric del Castillo decidió tomar distancia de la polémica que nuevamente envuelve a su hija Kate, pues aún no se reponen del acoso de la prensa que no ha parado en cuestionarlos sobre su hija, tras el lanzamiento del documental 'The day I met El Chapo': “No quiero opinar nada por favor nada nada, es sólo el pensar de mi hija Kate y me parece muy respetable. Es todo lo que puedo decir y a mí sólo me corresponde apoyarla”, dijo en entrevista exclusiva para Univision Entretenimiento el padre de la actriz de 44 años.

Por si eso fuera poco el actor de 83 años reaccionó con tristeza después de escuchar la revelación de su hija Kate donde confesó, el pasado 20 de octubre, en entrevista con el programa ‘Good Morning America’ que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn: “Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Sólo fue un negocio".



Los 'besitos' eran sexo: lo que sabemos del 'affaire' de Kate del Castillo y Sean Penn Lo último que se conoce sobre la relación de Kate del Castillo y Sean Penn fue revelado por ella el 20 de octubre de 2017 en una entrevista exclusiva con 'Good Morning America', de ABC. Y el dato sobre qué tan estrecha fue esa relación cambia en siete meses de entrevistas.

Foto: Good Morning America | Univision 0 Compartir La actriz hizo estas revelaciones de su relación con el actor estadounidense el mismo día en que Netflix estrena 'The Day I Met El Chapo' (El día que conocí a 'El Chapo'), donde la mexicana relata su versión sobre los hechos que condujeron a su encuentro, junto a Sean Penn, con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Foto: Netflix | Univision 0 Compartir Penn ha expresado su desacuerdo con el relato de Kate del Castillo y su vocero, Mark Fabiani, emitió un comunicado en el que señaló que esta acción obedece al hecho de que "en un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable".

Foto: The New Yorker | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ‘La Opinión’ publicaron artículos que especulaban sobre un romance suyo con Sean Penn. Los actores fueron vistos en Guadalajara, México, a inicios de octubre de 2015 en el Hotel Boutique Villa Ganz. Según ‘La Opinión’, se quedaron en habitaciones independientes de un valor de 300 dólares la noche, que el personal de servicio no los vio exhibir muestras de afecto en público y anotaron que de ser ciertos los rumores de romance, “esto rompería la tradición de Kate, a quien usualmente se le relaciona con hombres menores”. Pero vamos al inicio de esta historia. Cuando Kate del Castillo subió esta foto a Instagram, medios comopublicaron artículos que especulaban sobre un romance suyo con Sean Penn. Los actores fueron vistos en Guadalajara, México, a inicios de octubre de 2015 en el Hotel Boutique Villa Ganz. Según ‘La Opinión’, se quedaron en habitaciones independientes de un valor de 300 dólares la noche, que el personal de servicio no los vio exhibir muestras de afecto en público y anotaron que de ser ciertos los rumores de romance, “esto rompería la tradición de Kate, a quien usualmente se le relaciona con hombres menores”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El medio también especuló sobre qué podrían estar haciendo los actores en Guadalajara:“los actores pudieron visitar Arandas, donde Kate tiene campos de agave con el que prepara su tequila Honor y con el que ha celebrado en grande, por semanas, acompañado de figuras como Eva Longoria y Will Smith, sea en Ciudad de México, Guadalajara o Los Ángeles”.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero la historia fue muy diferente. De acuerdo con Univision Noticias, “en el hotel se encontraron con una persona allegada al fugitivo y comenzó el viaje. En auto, rodaron durante una hora y media a una velocidad de 100 millas por hora hasta llegar a un sucio hangar”. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego, el viaje continuó en avión. “Fue hasta que abordé uno de los dos aviones que me di cuenta de que nuestro chofer había sido el hijo de 29 años de edad de El Chapo, Alfredo Guzmán", cuenta Penn en el artículo que escribió para la revista Rolling Stone sobre su encuentro con El Chapo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Finalmente, Penn cuenta que El Chapo “abrió la puerta a Kate y la recibió como quien recibe a una hija que vuelve del colegio”.

0 Compartir el encuentro que sirvió para su artículo en la revista Rolling Stone y luego deshacerse de ella tras haberse reunido con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.

En una entrevista de Jorge Ramos a Lydia Cacho, periodista y amiga de Kate del Castillo, “Sean Penn traicionó a Kate del Castillo, al presionarla para tenerque sirvió para su artículo en lay luego deshacerse de ella tras haberse reunido con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es bien sabido que las relaciones con Kate del Castillo y Sean Penn no terminaron nada bien. Y sobre los rumores de que tuvieron algo más allá del proyecto con El Chapo, la actriz ha dado versiones contradictorias.

0 Compartir En febrero de 2017, Adela Micha le preguntó "¿tenías cariño por él? ¿Tuviste algún tipo de relación con él?", y ella respondió: "con él, no". Pero Micha insistió: "¿no se dieron sus besos?", hasta que Kate Del Castillo afirmó: “uno que otro, pero nada serio […] [un beso es] como un vaso de agua, que no se le niega a nadie".

0 Compartir Pero siete meses después, Kate del Castillo le dijo a ‘Good Morning America’: "Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Solo fue un negocio". La periodista le preguntó por qué había esperado hasta ahora para contar ese detalle, y Del Castillo dijo: "¡porque nadie nos lo preguntó!".

Foto: The Associated Press | Univision 0 Compartir



“Ya no quiero opinar nada sobre ese tema y menos del señor Sean Penn, entiéndanme, es incómodo para mí y mi familia hablar de esos temas”, pues en más de una ocasión lo ha llamado “cobarde, poco hombre” sin imaginarse que su hija tuvo sexo con ese hombre al que tanto repudió.

En octubre de 2015 fue la primera vez que se vio juntos a Kate y Sean, fue la actriz quien compartió una fotografía de ellos acompañados de un mariachi durante la presentación del tequila ‘Honor’ marca que lanzó al mercado la actriz mexicana.



En fotos: Kate llegó a contar "su verdad" sobre lo que vivió con El Chapo La actriz mexicana Kate del Castillo nos visitó en Despierta América y así le dimos la bienvenida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Los hombres de nuestra casa resultaron muy caballerosos y la escoltaron hasta la sala. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Kate llegó para presentar su nuevo proyecto, la serie donde cuenta su verdad sobre lo que pasó con El Chapo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque mucho se ha hablado sobre este polémico encuentro, finalmente sabremos el relato completo de lo que pasó. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Para Kate es importante contar su verdad y está preparada para lo que viene. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir También adelantó que en esta serie podremos conocer imágenes e información que no ha salido a la luz. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todos estaban muy atentos al adelanto de lo que será 'Cuando conocí al Chapo'. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Kate bromeó al asegurar que sentía miedo de todo lo que le iban a preguntar al respecto. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El momento del recuerdo llegó, Karla Martínez y Orlando Segura estaba listos para platicar de cosas importantes de su pasado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El tema sobre su relación con Sean Penn y hasta la famosa carta pública que le escribió a 'El Chapo' Guzmán salieron a la charla. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Aunque Kate dice que no se arrepiente de nada en su vida, ahora es una persona más tolerante a lo que sucede a su alrededor. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Uno de los momentos más divertidos de la charla fue cuando Kate recordó su paso por la telenovela 'Muchachitas'. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz mexicana moría de risa al ver los mallones morados que utilizaba en aquella época. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Así como ha vivido momentos hermosos, Kate dijo que ha tenido que pasar situaciones muy fuertes en su vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Kate dice que en su juventud solía ser una persona muy intensa y que le hubiera gustado gozar más esa etapa. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con respecto al tema del corazón, Kate contó francamente que Ari Telch fue su primer gran amor. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El chef Jesús no podía dejar de consentir a nuestra invitada y le preparó un buen café. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir La estrecha relación que lleva con su familia, el amor que siente por su hermana Verónica y su amor por la actuación le arrancaron una sonrisa. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Kate confesó ser una mujer muy independiente, también dijo estar aprendiendo a pedir ayuda y recibir el amor de esa gente que nunca le ha dado la espalda. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir De sus inicios en la actuación, Kate recordó también esa llamada que recibió de Ricky Martin, donde él la invitaba a ser parte de su video. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El tema de violencia doméstica que sufrió durante su matrimonio con Luis García también se tocó. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate aseguró no tener resentimientos y aseguró que esa etapa en su vida quedó superada. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Antes de despedirse del programa, Kate retomó el tema de la serie y dijo que está lista para darle la vuelta a este capítulo en su vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Para Kate del Castillo es una especia de catarsis poder hablar de algo que le provocó miedo y se sentía reprimida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También aclaró que sigue en pie el plan de hacer una película sobre El Chapo, ya que fue por eso que arriesgo su vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Contó que todo ese proceso antes de visitar al Chapo sí llegó a quitarle el sueño, pero que afortunadamente está viva y lista para contarlo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Para finalmente revelar que aunque legalmente ya no hay nada que le impida volver a México, ella no lo hará hasta sentirse segura. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

El 9 de enero de 2016 Sean publicó su experiencia al conocer a uno de los narcotraficantes más buscados en la revista 'Rolling Stone', ese fue el motivo por el que Kate y el actor rompieron su amistad y su sociedad en negocios, pues juntos pensaban producir una película sobre la vida de Joaquín Guzmán Loera, pero él publicó su artículo y la que recibió una oleada de críticas fue Kate, que aún tiene problemas legales derivados de esta situación.