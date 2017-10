"El temor es un arma de ataque": así explica Eduardo Yáñez el origen de sus actos violentos

"Lalo es muy impulsivo, tiene un carácter muy impulsivo, él es muy transparente, pero toda la gente piensa que es sangrón, pero es un tipazo, lo que pasa es que tiene mucha ira y mucho coraje", dice Gabriel Soto. "Eduardo no tiene muy buena relación con la prensa, pero es que tiene la mecha muy cortita", dice la periodista Martha Figueroa. "Eduardo Yáñez es un niñote", dice Galilea Montijo.

Todas estas personas hablaron sobre Eduardo Yáñez en 2011 para un programa de la periodista Aurora Valle en Televisa. Y Galilea Montijo no pudo decirlo mejor. Eduardo Yánez es un "niñote", y fue allí, de la niñez, donde el mismo Eduardo Yáñez reconoce que forjó su mal carácter: "Siempre he tenido temperamento, desde muy chavo. En la vida tú puedes crecer con temores, pero llega un momento en que te tienes que defender y el temor se convierte en un arma, un arma de ataque", dijo el actor en el mismo programa de Televisa.



Una niñez difícil

Aurora Valle cuenta en su programa que Eduardo Yáñez no tuvo papá, y su mamá, María Eugenia Luévano, era muy pobre, no tenía quien le ayudara a cuidarlo y, por eso, debía llevarlo a su lugar de trabajo con ella: el Palacio Negro de Lecumberri, el penal más seguro de México entre 1900 a 1976. Su mamá era celadora allí y Eduardo Yáñez recuerda así esta etapa de su vida: "Fui muy bien tratado por las presas y los mismos presos que había allí. Era un mundo muy especial, que te hace introspectivo, que te hace valorar la libertad, conoces personas con tantos carácteres humanos, tan diferentes, que hace que tus sentimientos se sensibilizen. A tan temprana edad las imagénes de esa época para mí son muy claras, son difíciles de olvidar y no las quiero olvidar".



Además de pasar su niñez entre criminales, Eduardo Yáñez pasó por muchos otros malos momentos: su mamá tuvo dos hijos más con otro hombre –medios hermanos de él que ya están muertos–, del que Eduardo dice: "Tengo imágenes muy desagradables con este hombre que era pareja de mí en cuanto a su trato con nosotros". Cuando esa relación terminó, Eduardo debió ayudar a su mamá en el sustento del hogar y trabajó como vendedor ambulante de gelatinas y helados, mesero y embolador de zapatos. Antes de llegar a la actuación, por ayuda del actor Ernesto Alonso, intentó convertirse en estrella del fútbol américano en el equipo Los carneros, y en el que, afirma, conoció a sus grandes amigos de la vida, "mis verdaderos hermanos", afirma.

Antes de darle una cachetada al reportero Paco Fuentes, del show El Gordo y La Flaca, Eduardo Yáñez le dijo: "Tú no eres el vínculo de nada 'brother' y ya no me faltes al respeto". En la entrevista con Aurora Valle, Eduardo Yañez habla una y otra vez del respeto y saca como excusa su niñez. De hecho, le recordó a la periodista el día que una experta en grafología fue a su programa y analizó su caligrafía: "Yo firmé un autógrafo y una señora se puso a decir que a mí sólo me interesaba el dinero, que a mí la familia no me importaba nada. ¿Qué sabe esa señora de mí para atreverse a decir eso? ¿Qué sabe lo que yo ella pasado, lo que mi madre y yo hemos pasado para atreverse a decir algo así? Esa señora, en lugar de leer las letras de nosotros, debería estudiar su letra, porque es un gorda asquerosa. ¿Cómo se atreve a hablar así de otro ser humano sin saber realmente lo que nosotros hemos vivido?".



Un triste historial

El reportero de El Gordo y La Flaca le preguntó sobre los problema que ha tenido con su hijo, Eduardo Yáñez Jr. Ese es el nuevo tema que saca de sus cabales a Eduardo Yáñez. De hecho, al diario Basta!, frente a una pregunta similar, le dijo: "No te voy a decir por qué rompí con mi hijo o por qué lo hice y qué es de mi vida, escribe lo que quieras güey, a mi me vale una chingada lo que publiques y no voy hablar de mi vida privada porque yo no publico de la tuya [...] Te vas a la chingada y publica lo que quieras”.

Los altercados con su hijo vienen desde un tweet en el que Eduardo Yañez Jr. dijo: "Es gracioso cómo en las telenovelas mi padre hace siempre de héroe, pero en la vida real es completamente lo opuesto. Un drogadicto, racista y abusa de las mujeres”. El actor ha hablado en varias ocasiones de este tema. En las primeras ocasiones dijo que él no había sido el mejor padre para su hijo, y luego, con el paso de los días le pidió "humildad", le dijo que aprenda a "escribir y hablar" y que deje de llamar la atención de esa manera.

En 2013, La botana informó que a altas horas de la noche, Eiza González y Eduardo Yáñez pelearon durante las grabaciones de la telenovela 'Amores verdaderos', porque él no soportaba que la actriz se equivocara grabando una escena en la que ella debía llorar. "Escuincla pendeja", "botarga", "anoréxica", fueron algunos de los insultos que intercambiaron. Sin embargo, en el programa 'Todo para la mujer', Eiza González le bajó el tono a las acusaciones: "Fue una discusión mínima de 'oye aquí voy yo, tú acá, bueno ya no vamos a discutir, 3, 2, 1', pero jamás me gritó anoréxica ni estúpida, ni mucho menos”.



En la misma telenovela, el director Salvador Garcini también tuvo un altercado. Una fuente anónima le dijo a la revista TV Notas: "La gota que derramó el vaso, fue que se negó a acatar las indicaciones del director, quien le pidió se colocara en determinada ubicación por el tiro de la cámara. Pero Eduardo, haciendo gala de su soberbia, se rehusó; de repente, él quiere hacer su santa voluntad y dirigir también. Eso provocó que Garcini se molestara, pues sintió menospreciado su trabajo, comenzaron a discutir y a hacerse de palabras; de los gritos pasaron a los insultos y Yáñez no se controló, hasta le mentó la mad...”.

Con el actor Cristián de la Fuente también se dice que tuvo una pelea. Fue en 2009 durante la grabación de la telenovela 'Corazón salvaje'. Una fuente anónima le dijo al programa Hoy que los actores se insultaron y se golpearon porque, al parecer, el papel de De la Fuente estaba teniendo mayor protagonismo que el de Yáñez. Luego, al mismo programa, Eduardo Yáñez le dijo: "Ahí se dio y nada más, hasta ahorita no me encontrado a alguien que se me pare enfrente. Si alguien quiere probar suerte, ya sabe".



Y cuando le preguntaron sobre si se habían golpeado, contestó: "Eso averígualo tú, que para eso eres periodista. A mí no me importa lo que digan de mí, yo sé lo que realmente pasó, discusiones se dan en cualquier lado en cualquier momento y más conociendo mi carácter. Yo no tengo nada más que decir al respecto".

Sin embargo, una de las peores acusaciones que ha caído sobre Eduardo Yáñez viene de la actriz y periodista Francesca Cruz, quien en 2009, el mismo año de la pelea con Cristián de la Fuente, firmó el divorcio con el actor mexicano. En una entrevista con la revista TV Notas, contó su historia: “Primero se ponía agresivo y después pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, me empujaba, me pegaba; fue terrible lo que viví. Definitivamente ninguna mujer merece vivir eso [...] Si no entró [a prisión] fue por lástima y porque se lo pedí a mi abogado, y en lugar de agradecerme eso, siguió tratándome mal. No lo metí a la cárcel porque tiene un hijo y una madre, por los años que viví con él y porque no soy así”.