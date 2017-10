Eduardo Yáñez se disculpa por la cachetada, pero recalca que su "vida personal no está a la venta"

Un día después de que trascendiera el video en el cual se le ve cacheteando al reportero Paco Fuentes, de El Gordo y la Flaca, el actor mexicano Eduardo Yáñez no dio la cara pero sí publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual en menos de 140 caracteres se disculpó con el público y "la persona afectada".



Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) October 12, 2017

Yáñez, de 57 años, admitió en su mensaje que su acción "no fue la correcta", aunque reiteró que su "vida personal no está a la venta". Esa última declaración parecería justificar por qué perdió los estribos cuando Paco Fuentes le preguntó qué pensaba de que un hijo recurriera a pedir dinero públicamente y no a su padre famoso.



Se refería Fuentes al hecho de que en julio, el hijo de Eduardo Yáñez, de 28 años, abrió una página en Go Fund en la cual solicitaba al público dinero para arreglar su carro, pues había tenido un accidente de tránsito y no tenía los recursos para poder echarlo a correr nuevamente. Se entendía que Yánez hijo no había pedido auxilio a su papá, porque un mes antes lo había tildado de "drogadicto, racista" y abusador de mujeres, en un tuit.



Eduardo Yáñez Jr. asegura que su padre es drogadicto y golpeador de mujeres. Eduardo Yáñez Jr. tiene 28 años, vive en California y está casado. Al parecer esta linda relación se ha terminado, y es que desde hace tiempo no se les ve juntos. Hace unos días, Eduardo Jr. publicó algunos mensajes en sus redes sociales donde da a entender que tuvo un mal padre y no quiere cometer los mismos errores cuando nazcan sus hijos. "Es curioso cómo en telenovelas mi papá siempre interpreta al héroe, pero en la vida real es completamente lo contrario, drogadicto, racista, abusa de las mujeres", fue lo que escribió Eduardo Jr. justo un día antes del día del padre, lo que desató los comentarios de varios de sus seguidores. "Convertirse en padre tiene que ser una de las mayores bendiciones que este mundo tiene para ofrecer 🙏🙏🙏🙏🙏". "Un verdadero padre moldea y transforma a su hijo para ser mejor que él, no como él pero mejor, así es como voy a ser con mi hijo". "Soy agradecido de que tuve un mal padre, sirve como ejemplo perfecto de cómo no ser cuando nazca mi hijo 🙏🙏🙏". Debido a estas publicaciones, un reportero del diario mexicano 'Basta!' intentó entrevistarlo vía telefónica pero el actor no quiso dar declaraciones al respecto. Según información publicada en el periodico, Eduardo se portó grosero y cortante: "No te voy a decir por qué rompí con mi hijo o por qué sí o no lo hice y qué es de mi vida, escribe lo que quieras 'güey', a mí me vale lo que publiques y no voy a hablar de mi vida privada porque yo no publico de la tuya". Y tal parece que el actor no la está pasando nada bien, pues la revista 'TVNotas' asegura que él y la actriz África Zavala rompieron el noviazgo que sostenían desde hace 2 años atrás, aunque esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos. A pesar de que no tuvo una buena relación con la madre de su hijo, Norma Alicia García, Yáñez estuvo al pendiente de su crecimiento. Mientras el actor no tenía proyecto, trataba de pasar tiempo de calidad con su hijo. Estas imágenes donde los vemos en la playa fueron del año 2006 en la playa Venice en el estado de California. Ambos comparten la pasión por los deportes, sobre todo por el fútbol americano y el soccer. Los dos galanes han sido captados en varias ocasiones por los paparazzis de California. En estas fotografías los vemos en las calles de Beverly Hills en el 2014. El actor descubrió la cámara y trató de esconderse detrás de su hijo, además bromeó con el paparazzi. Se veía la buena química que había entre ellos, los dos comparten la misma sonrisa coqueta. El cariño paternal era evidente en aquel entonces. Eduardo Jr. siguió los pasos de su padre, estudió actuación en Los Ángeles, también es actor. Ellos son otro ejemplo de la frase que dice 'De tal palo, tal astilla', pues físicamente se parecen mucho y tienen los mismos gustos. ¿Habrá pronta reconciliación entre ellos?

Cuando su hijo lo atacó de esa forma, Eduardo Yáñez había expresado su disgusto. Sin embargo, sobre el accidente ocurrido tiempo después, el actor mexicano no había emitido comentarios. Paco Fuentes quiso saber la opinión del artista el pasado martes, recibiendo de vuelta una cachetada.