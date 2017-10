Alicia Machado justifica la cachetada de Eduardo Yáñez y se le antoja hacer lo mismo

Después de que el actor Eduardo Yañez agrediera fisícamente a un reportero del programa El Gordo y la Flaca durante la cobertura de una alfombra roja, la exreina de belleza Alicia Machado publicó un comentario al respecto en redes sociales en el que justificaba la violencia del galán ante preguntas incómodas.

"Es como cuando me preguntan durante nueve años si el papá de mi princesa es narco, se me antoja un buen cachetón a lo Yañez, soy su fan", escribió Machado en Instagram. "Eduardo es un buen compañero y un gran actor, con sus defectos como todos", agregó en defensa del actor.



publicidad

En el mismo comentario, Machado tildó de hipócrita la relación que existe entre los artistas y la prensa rosa y que se condene la acción de Yáñez cuando el reportero le estaba haciendo preguntas sobre su vida privada."Ahora seguro le dan un protagónico, así es el medio", afirmó. "Toca seguir en la hipocresía para seguir teniendo trabajo", reiteró.



Eduardo Yáñez ayer y hoy Eduardo Yáñez ha cambiado mucho pero, ¡cada vez está más guapo! ¿no crees? Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Pasan los años y sigue siendo exitoso. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Recientemente protagonizó "Amores Verdaderos". Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y una vez más enamoró a todas sus fans con "Arriaga". Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Eduardo tiene una gran trayectoria. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir ¿Lo recuerdan cuando participó en "Tú Eres Mi Destino" (1984)? Esta fue una de las primeras telenovelas que realizó y, ¡qué distinto se veía! ¿Se veía mejor antes o lo prefieres ahora? Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo Yáñez nació el 25 de septiembre de 1960. Cuando era joven le encantaba jugar fútbol americano. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Yáñez pertenecía al equipo Lobos Plateados del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue mientras estudiaba, en una prueba, cuando descubrió su gusto por la actuación. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir “Quiéreme Siempre” (1981), “El Amor Nunca Muere” (1982), “El Maleficio” (1983), donde actuó junto a Érika Buenfil, y “Cartas de Amor” (1985) fueron las primeras telenovelas que realizó. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su gran oportunidad se acercaba a este apuesto joven actor. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Fue hasta 1987 que consiguió su primer protagónico con “Senda de Gloria”. Un año después fue el galán de Adela Noriega en "Dulce Desafío". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir En esta historia hicieron pareja por primera vez con gran éxito. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1990 protagonizó “Yo Compro Esa Mujer”, telenovela basada en la novela "El conde de Montecristo" de Alejandro Dumas. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir En esta historia Eduardo se enamoró de Lety Calderón. Más tarde protagonizó telenovelas como "Marielena" (1992-1993), "En Carne Propia" (1990), "Guadalupe" (1993) y "Te Amaré En Silencio" (2002). Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir En el 2006 protagonizó "La Verdad Oculta" el remake de "El Camino Secreto". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Compartió créditos con Galilea Montijo, Alejandra Barros y Gabriel Soto. Foto: Univision Communications Inc. | Univision.com 0 Compartir Interpretó a "Juan José". Foto: Univision Communications Inc. | Univision.com 0 Compartir Su personaje pasaba muchos años en la cárcel por una injusticia. Foto: Univision Communications Inc. | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Destilando Amor" (2007) fue su siguiente telenovela. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Fue una nueva versión de "Cafe con Aroma de Mujer". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Interpretó a "Rodrigo Montalvo". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y se enamoró de Angélica Rivera en la historia. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Una vez más tuvo excelentes resultados con su trabajo. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir La pareja tuvo muy buena química. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Recuerdas cuando se daba románticos besos con "La Gaviota"? Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En 2007 Yáñez se llenó de "Fuego en la Sangre". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Era uno de los hermanos "Reyes". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Juan" era un panadero muy guapo. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Enamoraba de inmediato a las muchachas. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Adela Noriega se convirtió en su pareja romántica una vez más. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El resultado, tal como se esperaba, fue muy bueno. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En "Fuego en la Sangre" sus hermanos eran Jorge Salinas y Pablo Montero. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir ¿Qué tal se veía con traje de charro? Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para muchas de sus fans Adela es su mejor pareja, ¿qué opinas? Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Yáñez se convirtió más tarde en "Juan del Diablo". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Protagonizó "Corazón Salvaje" (2009) con Aracely Arámbula. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lo vimos por primera vez con el cabello largo. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Tuvo apasionadas escenas con Aracely. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Después de "Corazón Salvaje" tuvimos que esperar unos años para volverlo a ver en la pantalla chica. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero valió la pena esperar. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Tuvo un gran regreso con "Amores Verdaderos". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Interpretó a un guapo guardaespaldas. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Arriaga" enamoró a todas. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Pero sobre todo a "Victoria Balvanera" (Érika Buenfil). Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Bastaba ver los tremendos besos que se daban. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja de "Amores Verdaderos" resaltó por sus candentes escenas. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Yáñez sigue siendo uno de los galanes consentidos. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Además es un papá muy entregado. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La verdad es que siempre ha provocado "Amores Verdaderos". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir ¿En cuál de sus telenovelas te ha gustado más? Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir



La venezolana de 40 años aclaró más adelante que, aunque "se antoja", nunca recurriría a los golpes de encontrarse en una situación similar.

Su comentario aparece en respuesta a una publicación de Juan Rivera, quien difundió el video del momento en el que Yañez asestó una cachetada al reportero Paco Fuentes.

" Me mandaron esto y no me sorprende para nada. ¿Por qué? Porque aunque no esté de acuerdo con lo del golpe entiendo como se siente que para todo se metan en la vida personal de tanta gente y luego que la respuesta sea 'solo estoy haciendo mi trabajo'", escribió el hermano de la fallecida 'Diva de la banda'.

Tanto Rivera como Machado hicieron una crítica al programa El Gordo y la Flaca argumentando que no cubre con la misma amplitud temas de la vida personal de sus conductores, quiénes también son considerados figuras públicas, refiriéndose específicamente al anuncio reciente de Lili Estefan sobre la separación de su esposo Lorenzo Luaces.