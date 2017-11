Continúa el pleito: Nacho confirma insultos contra Chyno

Horas después de que Nacho fuera duramente criticado en redes por calificar de "bestia", "animal" e "inepto" a Chyno en un video, el reggaetonero venezolano se manifestó a través de su perfil de Instagram, donde dio una larga y concisa respuesta a la situación que -según él- se generó por comentarios de Chyno en el programa El Gordo y la Flaca, asegurando que aunque lo sienta, no se arrepiente de lo que dijo ante las cámaras.

La controversia surgió luego de que durante la emisión, la producción del programa le dio un plato de nachos, el cual no dudó en degustar. "Déjame comerme los nachos", aseguró el cantante venezolano. Cuando le preguntaron acerca de cómo se lleva actualmente con su excompañero de dueto, dijo: "Mira, realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que de inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos, y les dije, ‘Miren, me comentaron para que le digan a Nacho…'".



Chyno se refería al hecho de que Nacho tiene inconvenientes para salir de Venezuela por la emisión de su pasapaporte, lo cual es un requisito para salir de la nación, por lo que no ha visto a su esposa e hijos en ocho semanas. Esto provocó la respuesta en video de Nacho, que se volvió viral.

En respuesta a los muchos ataques y comentarios que recibió, Nacho escribió en Instagram: "No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para creer que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show".



Agrega: "Si quieren suponer que ustedes conocen al personaje mejor que yo, pero la verdad es que a estas alturas no me importa lo que piense nadie. No hubo más que mala intención en lo que oí y eso lo aseguro. Pregúntenle a las personas que se la pasan vociferando lo mucho que me quieren, si me han llamado durante este tiempo para preguntarme cómo pueden apoyarme, cómo estoy, cómo he hecho para poder viajar y cumplir con mis compromisos, cómo se sienten Inger y los niños. Ninguno de los que dicen ser mis súper amigos se han manifestado y no voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lástima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito".



"Soy igual de humano que ustedes y una cosa es ser noble y otra pendejo", puntualiza el cantante. "Todo aquél que salió con su doble moral a mostrar lo horrorizado y decepcionado que está por mi actitud, diciendo que antes me admiraba y que ahora no, les doy una sugerencia que los ayudará a ustedes y a mí también: no me sigan, porque yo no necesito sentimientos tan vulnerables rodeándome. No quiero asumir el peligro de tener a alguien que hoy te venera y te ama, y que mañana cuando no hagas todo perfecto y a su manera, te odia".



La conclusión del texrto va duro y directo a su excompañero: "Yo por mi lado sigo con un sólo objetivo, y es reunirme con mi familia; al que le guste, bien; y al que no, también. Otra cosa, yo no me he parado en ningún estrado a gritar que soy humilde, como se habrán dado cuenta; uno es lo que la opinión pública decide que uno sea, ayer era humilde y hoy no, así son las vueltas de la vida, pero lo que sí les puedo decir es que nunca he inventado ser algo que no soy, ni he tratado de brillar con el reflejo de nadie".

Por su parte, Chyno se ha mantenido hermético al respecto, al menos en redes sociales.