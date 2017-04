Jacqueline Bracamontes revela que tuvo una relación con William Levy

Las infidelidades, la pérdida de un hijo y los tropiezos de su carrera como actriz y conductora son parte del relato que Jacqueline Bracamontes construye en su libro autobiográfico, 'La pasarela de mi vida'.

En una entrevista con 'Primer Impacto', Bracamontes detalló algunos puntos del contenido de este título que, según la propia ex reina de belleza, fue escrito para sus hijas, "es mi forma de decir miren, esta es su mamá", comentó.

Durante el segmento, de casi siete minutos, la actriz habló de diferentes episodios de su vida: de su ruptura con Valentino Lanús, con quien mantuvo una relación de cuatro años y de su relación con William Levy, con quien compartió créditos en la telenovela 'Sortilegio'.



"El me había dicho 'yo no estoy con mi mujer', por eso estábamos saliendo, para ver qué pasaba" contó Bracamontes, quién más tarde supo, por el mismo actor, que la esposa de Levy estaba embarazada de su segundo hijo, una circunstancia por la que decidieron interrumpir la relación.

"Lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mi" aseguró la protagonista de 'Heridas de amor'.

Para finalizar, Bracamontes recordó el que califica como "el momento más difícil" de su vida: la pérdida de Martin, el hermano gemelo de su hija Jacqueline, que falleció tres días antes de nacer por problemas respiratorios.

"Siempre lloro cuando llego a esa parte, escribir este libro ha sido como una terapia", concluyó.



