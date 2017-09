Francia Raisa, la donante de un riñón para Selena Gómez, muestra las cicatrices de su operación

El padecimiento de la cantante la obligó a cancelar su presentación en el festival Rock in Rio, en Brasil, en septiembre de 2017, y a posponer parte de su gira mundial ‘Joane World Tour’, en Europa. “Siempre he sido completamente sincera con ustedes sobre aquellos contratiempos que he tenido que atravesar tanto en el aspecto físico como en el mental. Llevo años investigando los orígenes de mis dolencias, y es bastante complicado y difícil de explicar lo que me pasa, sobre todo porque seguimos tratando de adivinarlo. A medida que me vaya encontrando más fuerte y preparada para regresar, les iré contando más sobre mi historia”, explicó Lady Gaga en un emotivo mensaje de Instagram que compartió al lado de esta foto. Foto: Instagram | Univision

