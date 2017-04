Carlos Ponce revela todas las razones por las que "le encanta" Kate del Castillo

Los actores Kate del Castillo y Carlos Ponce trabajarán juntos como conductores en los Premios Billboard de Música Latina este año, pero las cosas podrían ponerse románticas (o incómodas) entre ellos después de que Carlos confesó públicamente que "siempre le ha gustado" Kate en una entrevista con People.

"A mí me encanta ella, en general, siempre me ha gustado", dijo frente a la actriz mexicana. "Me encanta su manera de ser, su sentido del humor, lo linda que es, su corazón, se hace la dura but she is soft".

Más tarde, el puertorriqueño sugirió que le gustaría tener una relación con Del Castillo: "Llevo horas diciéndole, ‘¡Oye! Hacemos bonita pareja’".



Kate del Castillo respondió, aparentemente, abierta a la idea. “Yo soy un súper catch, pero, ¿ya estás soltero, Carlos?”, dijo.

El también cantante confesó que llevaba un año y medio soltero. Kate del Castillo dijo que no se había enterado porque llevaba muy ocupada todo el año.

Previo a la confesión de Carlos Ponce, Kate del Castillo había dicho que lo que más le gustaba de él eran "sus bromas, que nada se lo toma en serio".

También te puede interesar: