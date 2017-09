Aún en crisis, Lili Estefan rompe el silencio y se solidariza con víctimas del terremoto y el huracán

Los tengo en mis oraciones!!!! No perdamos nunca la esperanza 🙏🏻❤️ #Repost @karenpadin ・・・ Fortaleza y fuerza #PuertoRico #Mexico 🙏🏻🇵🇷🇲🇽

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Sep 19, 2017 at 11:05pm PDT