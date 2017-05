Así es la vida sin Eduardo Palomo en palabras de su viuda, que quiere volver a enamorarse

Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, abrió su corazón a Univisión Entretenimeinto en una charla exclusiva, donde confesó lo duro que ha sido estar sin él por casi 14 años: “En realidad es difícil todos los días, pues cuando pierdes a alguien que amas, no importa el día. De hecho, el día de su cumpleaños es un día bonito para nosotros, nos llega la nostalgia, pero es hermoso que podamos recordar su vida”.

“Prefiero festejar el día en que nació, que recordar el día en el que se fue”, apuntó Carina quien realizó un brindis con sus hijos Fiona y Luca, en honor a su fallecido esposo.



Ricco ha intentado rehacer su vida en pareja sin éxito: “Cuando estás de mamá y papá no es tan fácil, pero siempre, creo que uno debe tener el corazón abierto”.

De hecho, fue la señora Julia Palomo, madre del fallecido actor, quien antes de morir, le pidió a su nuera rehiciera su vida: “Me dijo, Cari abre tu corazón, tienes que volverte a enamorar y seguir adelante, porque los niños un día van a crecer y se van a ir. Abre tu corazón y déjate amar, y encuentra a alguien; rehaz tu vida. Fue como si ella me diera la bendición en vida y se lo agradezco infinitamente, sé que llegará”.



Carina sigue enamorda de Eduardo Palomo y recuerda con nostalgíala la relación de pareja, que tuvieron durante los nueve años de matrimonio: “Es bonito estar en pareja, pues es un complemento para los dos y amar, al menos eso me pasó con Eduardo. Disfruté mucho mi vida en pareja con él y por eso no le encuentro sentido a salir por salir con alguien. No tiene ningún sentido, al menos para mí”.

La también cantante mexicana confesó que continúa con las costumbres que le inculcó Palomo a sus hijos: "La cienciología, ha sido una disciplina que nos ha ayudado a encontrar respuestas a los tres, para Luca, para Fiona y para mí ha sido maravillosa, y es algo que Eduardo nos enseñó".



El pasado 13 de mayo, Eduardo Palomo hubiera cumplido 55 años de edad, su viuda y sus hijos Luca y Fiona pasaron un día especial: "Antes soltábamos globos, ya no lo hacemos porque contaminábamos, entonces este año fue diferente, fue un día dedicado a él. Nos fuimos a comer, a cenar y brindamos; sólo nosotros tres, pues es un momento íntimo”, dijo la también cantante.



El próximo año, es el 15 aniversario luctuoso de Eduardo Palomo y su viuda aseguró a Univision Entretenimiento que no habrá ningún tipo de homenaje, al menos organizado por su familia: “el mejor homenaje que uno puede hacerle a alguien más, es en vida y decirle lo mucho que lo quieres. Eduardo decía que no había que esperar a que la carne este fría, para homenajear una vida y lo de él fue en vida y eso, creo que es lo más bonito”.

Ricco se ha dedicado a criar a sus hijos, aunque en sus tiempos libres sigue escribiendo canciones; “planeo sacar un nuevo disco para el siguiente año”, además de impulsar la carrera de sus hijos: ‘A Fiona le gusta actuar y toca instrumentos, pero quiere enfocarse más al cine mientras que a Luca, le encanta la música, pero le da pena estar ante el público, a menos que sea con su banda”.



