Antes de morir, Karla Luna se reconcilió con Karla Panini, asegura su exproductor

Karla Luna y Karla Panini se reconciliaron antes de que la llamada ‘lavandera morena’ falleciera el pasado 29 de septiembre, así lo reveló en exclusiva para Univision Entretenimiento, Oscar Burgos, creador de los cómicos personajes mexicanos: “Ellas terminaron siendo amigas finalmente lo que sucedió ya pasó hace mucho tiempo y todo lo habíamos olvidado nunca fue verdad que estaban peleadas a muerte, claro que no”.

Burgos, quien también es comediante y fue el primer esposo de Karla Panini aseguró que no había rencor entre ellas tanto que la llamada ‘Lavandera güera’ estuvo con Luna en el hospital en más de una ocasión: “Ellas ya habían limado asperezas, todos los humanos hacemos cosas, podemos cometer errores o aciertos, pero ellas arreglaron los mal entendidos y, en más de una ocasión, Pannini estuvo con Luna en el hospital acompañándola”.



Así fue la entrañable amistad de Karla Luna y Karla Panini El productor Oscar Burgos se puso en contacto con Karla Panini, quien recomendó a Karla Luna para comenzar un programa pedido por una cadena de televisión local en Monterrey, Nuevo León. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Ellas se hicieron famosas en el programa de ‘Las Lavanderas’ que comenzó a mediados de 2003. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir ‘Las Karlas’, como las llamaba parte del staff de producción, comenzaron a cimentar la amistad que ya tenían. Ambas pasaban por poco los 20 años de edad. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto con su proyecto crecía la amistad que tenían, de pronto, además de los viajes de trabajo, ambas se daban tiempo de pasear de fin de semana e ir a eventos sociales rodeadas de amigas de ambas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir ‘Las Comares’ se volvieron populares y su programa era ya uno de los más vistos en la televisión de cable de México, con alcance en Latinoamérica y parte de Europa. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Y era su sólida amistad lo que permitía que las bromas en el show fueran más pesadas y divertidas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El éxito del programa era imparable y estrellas del nivel de Jenni Rivera iban de promoción a la emisión nocturna, siendo también parte importante de las entregas de premios del canal de cable. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir En medio de la fama, Karla Pannini se casó en 2009 con su productor Oscar Burgos en Monterrey. A la fiesta acudieron varios famosos como Adal Ramones y Ceci Gutiérrez. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Su boda religiosa fue todo un suceso en Monterrey. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Algunos medios criticaron el atuendo de Karla, pero ella sólo se rió de las burlas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El matrimonio de Karla Panini y Oscar seguía con normalidad y se convirtieron en papás del pequeño Gabriel. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El éxito del programa, ellas se llamaban hermanas y las crisis maritales de Luna las compartía con Panini, quien la aconsejaba para salvar su matrimonio. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Vivían una evidente complicidad. Incluso, completaban frases al hablar y parecían ser el mejor apoyo una para la otra. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir La exitosa mancuerna comenzó a hacer show por el territorio mexicano, pero algo andaba mal. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Algunas bromas comenzaron a verse incómodas y la hermandad aparentemente estaba fracturada. 'Las Lavabderas' terminó en noviembre de 2014. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oscar Burgos se separó de Karla Pannini y siguió con la amistad de Karla Luna, después de que terminó el programa. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Karla Panini comenzó a salir sola y se alejó de Luna para tener otro grupo de amigos, así como una nueva pareja de la que se sabía poco. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Pannini compartía momentos con su hijo Gabriel, pero aun no revelaba quien le había robado su corazón. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras Luna se enteraba de que sufría cáncer, Pannini se casaba con Américo -el esposo de quien fuera su hermana. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El 13 de junio de 2016, Américo y Karla compartían su felicidad con familia y amigos. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Durante el proceso de la enfermedad de Luna, Panini hizo visitas al hospital, donde ambas platicaban. Aparentemente el tema de Américo no dañó demasiado la relación que tenían. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oscar Burgos acompañó a Karla Luna en su proceso de cáncer. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Tras la muerte de Karla Luna, Pannini tuvo que cancelar sus redes sociales, luego de filtrarse un supuesto mensaje de Twitter poco sensible aobre la muerte de la ‘Comare Morena’. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir



Su relación era tan buena, asegura el también productor, que bromeaban con la posibilidad de que volvieran a trabajar juntas con ‘Las Lavanderas’ como hace diez años: “Yo les acaba de decir que no dudaran que algún día las iba a volver a juntar, nada más se reían, pero yo realmente las iba a juntar”.

Pannini no es la villana de la historia

Oscar aseguró que Karla Panini ha sido señalada y difamada injustamente: “La gente está hablando cosas horribles de ella, tuvo que cerrar su cuenta de Twitter porque la amenazan hasta de muerte y con matar a su hijo que es mi hijo también, la gente es realmente muy cruel no se ponen a pensar que ella acaba de atravesar el dolor de perder a un ser muy querido, su mejor amiga”.

“No crean todo lo que leen o lo que ven ella no escribió ese tuit horrendo donde decía algo así como: -que bueno que se había muerto esa perra pelona-, yo hablé con ella (Pannini) y está destrozada, con pavor. Ella no lo escribió, claramente se trata de un Photoshop de alguien que se lo inventó”, explicó el exesposo de Pannini y amigo muy cercano a Luna.



A decir de Burgos, la relación de ‘Las Lavanderas’ era tan buena que Karla Pannini es la que se hace cargo de las dos hijas pequeñas de Luna: “Yo sé que las niñas quieren mucho a su papá (Américo y expareja de Luna) y a Pannini porque todo el tiempo andan con ella, y más ahora que la pobre de Luna estaba enferma pues las niñas andaban mucho con Karla Pannini y yo no veo que las pequeñas estén incómodas en lo más mínimo, aparte su papá las adora”.

El motivo del pleito entre Pannini a Luna

En 2015 el escándalo estalló en ‘Las lavanderas’ cuando se supo que Karla Pannini comenzó una relación con Américo Garza, esposo de Luna, además de que ella estaba casada con Oscar Burgos. En exclusiva para Univision Entretenimiento, Burgos dice por primera vez su versión: “No hubo nunca un engaño porque Karla (Pannini) estuvo con Américo cuando Luna ya no estaba con él y Pannini ya no estaba conmigo. Se dijo que seguía casada conmigo porque aún no firmábamos el divorcio, pero ya estábamos separados desde hace tiempo”.



Los emotivos mensajes de despedida de los famosos a Karla Luna En su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera dejó testimonio de lo bien que se llevaba con Karla Luna, a quien dedicó este mensaje: "Me duele el alma tu partida, pero sé que serás mucho más feliz en donde estás. 🙏🏻...por tu energía tan positiva y contagiosa, y por siempre ser una luz de esperanza para todos nosotros a pesar de lo que estabas viviendo. Te admiro!! Se te va extrañar. 😔😞🙏🏻 Foto: Instagram/@chiquisoficial | Univision 0 Compartir Sergio Verduzco confesó: "hoy mi corazón se rompió en cachitos" en Facebook. El mensaje estaba acompañado de divertidas instantáneas junto a su gran amiga. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir 'Platanito' posteó una foto junto a Luna para honrar la amistad que los unió durante muchos años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tatiana Palacios no podía creer la noticia sobre la muerte de Karla Luna, comediante del programa 'Las Lavanderas', quien perdió la batalla contra el cáncer. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Conocida como 'La Reina de los Niños' mencionó a la conductora a través de un hashtag junto al nombre de Hiromi, la estrella de musicales que falleció el pasado 27 de septiembre. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Roxanna Castellanos manifestó su dolor en Twitter tras la partida de Karla. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poncho De Nigris montó a sus redes sociales una foto de Luna, quien aparece caracterizada de la 'comare morena', como se le conocía en su famoso show. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir De Nigris era una persona cercana a la estrella de 38 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Fernando Lozano, conductor de la emisión Gente Regia, fue el primero en manifestarse en Twitter tras darse a conocer la inesperada noticia. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Omar Chaparro reconoció la garra y buena actitud que siempre mostró Luna durante su enfermedad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Óscar Burgos compartió una imagen donde aparece abrazado de su compañera y amiga. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir "Fue una de mis hijas consentidas de la comedia", sentenció Burgos, quien fuera pareja de Karla Panini. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La integrante de la agrupación 'La Morocha' visitó a Luna en el hospital, para darle ánimos en su lucha contra el cáncer. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La cantante escribió un emotivo mensaje a quien llamó: "hermoso y blanco colibrí". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Memo Garza lamentó que Karla Luna dejara este mundo tan pronto. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El vocalista de 'La Adictiva' la llamó "paisana" acompañada de una fotografía junto a un moño negro. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Días antes de la inesperada noticia, Consuelo Duval compartió en su Twitter emotivas imágenes junto a Karla. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La conductora y comediante escribió un comentario donde se negaba a creer la triste partida de su amiga. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La agrupación 'La leyenda' también reaccionó ante la muerte de 'La lavandera'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Y con una divertida imagen recordaron los momentos que pasaron junto a ella. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Gregorio Martínez lamentó en su muro de Twitter el deceso de su compañera. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Descanse en paz" señaló el periodista con una serie de lindas fotos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La cantante Gloria Trevi no se quedó atrás y así se despidió de su amiga... Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Con estas palabras: "el cielo está de fiesta porque se graduó su alma!". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Roberto Carlo afirmó en su red social "A pesar de tanta noticia triste, no hay que vencernos y sigamos sonriendo". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Y en un segundo 'post' el conductor agregó, refiriéndose a Karla, "gracias por regalarnos tantas sonrisas". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



“En su momento si se enojaron se dijeron muchas cosas, fue muy visceral en ese momento lo que sucedió y todo lo que se dijeron, pudieron arreglarlo aunque en estos dos años Pannini ha estado realmente afectada porque la gente le tiene mucho odio y reamente no hizo nada: se enamoró de un hombre y se casó con él, desgraciadamente era el exesposo de su amiga”.

El cáncer acabó con sus ahorros

Óscar compartió con Univisión Entretenimiento que los ahorros que tenía Karla Luna se acabaron después de luchar durante años contra el cáncer que finalmente le quitó la vida y que está organizando un evento para recaudar fondos.

“Le dije en sus últimos días (a Karla Luna) que hiciéramos un evento de beneficencia, pero ella me dijo que aún no era tiempo me dijo: ‘Espérate flaco todavía no es tiempo’. Ahora que estuve en el sepelio hablé con Rubén (hijo mayor de Luna) y les voy a hacer un evento a beneficio porque están pasando por una situación difícil”, pues a decir de Oscar Burgos aún hay deudas que pagar.



“Mi milagro pronto llegará”: el último mensaje de Karla Luna antes de morir La comediante Karla Luna, recordada por su personaje de la ‘Comare Morena’ en el show ‘Las Lavanderas’, falleció la tarde del jueves 28 de septiembre a consecuencia del cáncer que la aquejaba desde 2012. Unos días antes de partir, Karla compartió un emotivo mensaje y fotos en que se ve feliz con un arcoiris de fondo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos. Cada ser humano tiene una lucha y una guerra propias y todas son importantes”, escribió la artista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “No importa el tamaño que ellas tengan, todas son valiosas para nosotros y para Dios”, continuó. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ‘comare’ invitó a sus seguidores a confiar en Dios: “Ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ver que Dios no nos abandona jamás”, dijo en el último mensaje que posteó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Hay que creer en Él, Su palabra y Sus promesas. La fe es lo más importante, no podemos perderla, porque entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento”, escribió. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz se mostró siempre optimista, pese a su devastadora enfermedad: “No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo sí creo y saben, me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará. Creamos con Él ❤️", dijo Karla sin perder las esperanzas de recuperarse. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Como si se tratara de una despedida, agradeció a sus fans incondicionales. “Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más 💪🏻😘. Gracias a ese ángel anónimo que me visitó el día de hoy y me trajo palabra de vida 🙏🏻🙌🏻 ”, finalizó. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Una de las últimas fotos que posteó Karla fue al lado de sus papás Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Qué rico. Estas caricias son las mejores, es Dios en ellos apapachándome, cuidándome y llenándome de energía y amor ❤️ y la confirmación de que aunque pasen los años siempre seguiré siendo su niña ☺️❤️🙏🏻💫✨🌈 ”, escribió junto a esta foto al lado de su papá, quien, en solidaridad con su hija, se rapó la cabeza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A pesar de su estado de salud, Karla se tomó un momento para pensar y pedir oraciones por todo México, luego de los terremotos que azotaron el centro de México. “A toda hora y antes de dormir esta noche pidamos a Dios por todos nosotros”, escribió. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ella había pedido a las autoridades mexicanas en televisión que, en caso de que ella muriera, no permitieran que se separara a sus cuatro hijos. Foto: Consuelo Duval | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para sus hijas también hubo un último mensaje en Instagram: “Mis pequeñitas felices y yo más de estar con ellas. Valorar las cosas más simples de la vida y ver la mano de Dios siempre en cada paso que damos”, escribió. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La comediante Consuelo Duval estuvo muy al pendiente de la salud de Karla. De hecho, compartió fotos del último encuentro que tuvo con la simpática actriz. Foto: Consuelo Duval | Univision 0 Compartir “No puedo... mi rostro lo dice todo @consueloduval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia. ‪AMIGA no se dice solo así porque sí. Yo soy afortunada de tenerte a ti, amiga mía”, escribió Karla en esa ocasión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla Luna nunca perdió la esperanza y se mostraba tal y como era, a pesar del deterioro de su salud y su apariencia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Hoy fue un día bueno... me siento fuerte, la fortaleza más grande se lleva en la mente, ahí es el campo de batalla y yo voy ganando... vamos guerreros de vida, que esto no termina solo que uno lo quiera así, siempre con Dios a mi lado”, comentó emocionada y con esperanzas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

“Yo conozco a los hijos de Karla (Luna) desde chiquititos, los quiero mucho y no podría jamás dejarlos desamparados. Ella hizo mucho dinero con 'Las lavanderas', pero claro que gastó mucho con la enfermedad, entonces tenemos que ver por esos chicos que son nuestros niños a los que vimos crecer”, aunque aún no define la fecha en la que se realizarán dichos eventos en la Ciudad de Monterrey, México.