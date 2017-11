Andrea Legarreta: "A veces me dan ganas de echar a Erik Rubín a la taza del baño y jalarle"

Andrea Legarreta habló en exclusiva con Univision Entretenimiento de su relación de pareja, pues los rumores de una separación y distanciamiento con su esposo Erik Rubín se han hecho evidentes en redes sociales: “Desde que nos casamos, desde que dijimos que nos íbamos a casar, empezaron esos rumores, yo tengo gente que me dijo: 'Nosotros apostamos a ver cuánto tiempo iban a durar', pero eso pasa. Llevamos 17 años de casados y no te puedo decir tampoco que todo ha sido color de rosa”.

La conductora del programa matutino ‘Hoy’ confesó que han atravesado por crisis matrimoniales, pero nunca han pensado en separarse, pues siempre se dicen las cosas de frente: “A veces me dan ganas de echarte a la taza del baño y jalarle. Y hay momentos donde te detienes y dices: 'A ver, qué quieres, ¿continuamos?, ¡pues continuamos!', pero a mí me da lo mismo si quieren inventar cosas o no”.



Tras el robo a su casa Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen más juntos que nunca Andrea Legarreta fue víctima de los amantes de lo ajeno, que hace unos días se metieron en su residencia al sur de la ciudad de México, sustrayendo algunas cosas de valor, según contó, con lágrimas en los ojos en el programa Hoy. 0 Compartir Ya recuperada del disgusto, Andrea se tomó unos días para alcanzar a su marido en la gira, llevándose con ella a sus dos hijas, Mía y Nina, quienes también han dado sus primeros pasos en la actuación. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Erik y Andrea habían sido vistos con sus hijas por última vez todos juntos, en una matinée de "El Hombre de la Mancha", un musical protagonizado por Benny, que tuvo exitosa temporada en la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto con Mía y Nina, los Legarreta-Rubín aprovecharon para visitar la zona arqueológica de Uxmal. 0 Compartir Muy guapa se dejó ver Andrea fotografiada por Erik durante el "mini break" que se dieron para estar juntos con sus pequeñas hijas. 0 Compartir Mía y Nina son el motor que ha impulsado a esta pareja para formar un hogar sólido y a prueba de maldedicencias. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Hay separación? Aunque los rumores son insistentes, Erik y Andrea se han manifestado herméticos al respecto, y siguen dando la imagen de un matrimonio muy bien avenido. Foto: Instagram @erikrubinoficial | Univision 0 Compartir Timbiriche ha estado teniendo una gran gira nacional, con seis de sus integrantes originales: Erik Rubín, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra De Llano y Sasha Sökol Culliery. 0 Compartir Lo cierto es que sus múltiples ocupaciones los han mantenido alejados de los reflectores como pareja, ella como conductora de Hoy y él como parte de Timbiriche y de la gira 90's Pop. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andrea y Erik hacía mucho tiempo que no se dejaban ver retratados en pareja, dando esto pie a toda clase de rumores. 0 Compartir Timbiriche se presentó en el Coliseo de Yucatán en Mérida como parte de la gira de conciertos "El Ciclo", con un éxito apotósico y la familia Rubín Legarreta aprovechó para hacer el viaje que tanta falta les hacía. 0 Compartir



Andrea Legarreta asegura que ella y su esposo no sienten que deban estar juntos siempre, y respetan que tengan amistades muy cercanas: “La gente tiene una idea muy errónea en general de las parejas: no me perteneces, sumamos los unos con los otros y a veces no nos vamos a entender, si ahora no quiero hablar contigo, no quiero verte. Nosotros somos personas que nuestra convivencia es muy fácil, no somos ni celosos, ni de los que se están cuestionando de todo: nos aplaudimos, nos echamos porras, nos apoyamos, él no me limita de: 'No te pongas esto, no tengas amigos o no tengas amigas'. Somos muy respetuosos de la vida como individuos”.

Actualmente la pareja parece estar en un buen momento, pues los piropos en redes sociales regresaron: Andrea Legarreta subió una fotografía caracterizada de ‘catrina’ por el Día de Muertos; y su esposo, el cantautor que forma parte de Timbiriche, comentó: “Preciosa”, acompañado de un emoji de una carita con ojos de corazón.



FOTOS: HOY celebra así el Día de Muertos La ofrenda del Día de Muertos es una tradición muy arraigada para todos los mexicanos. La del programa HOY honró a varios famosos que ya no estan con nosostros. 0 Compartir Andrea Legarreta lució unas enormes pestañas con su maquillaje de catrina. 0 Compartir La catrina es un personaje del folclor mexicano que se ha popularizado mucho en todo el mundo, especialmente como disfraz para el Día de Muertos. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andrea Legarreta lució muy coqueta con su indumentaria traslúcida que dejaba ver sus torneadas piernas. 0 Compartir Raúl 'El Negro' Araiza fue todo un catrín. Así se vestían los hombres de la clase social alta en la época del porfiriato. 0 Compartir Natalia Telléz prefirió el color rosa mexicano para su indumentaria de catrina. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además de las bellas flores que forman parte de su vestimenta tienes que mirar sus originales botas. 0 Compartir El Día de Muertos los mexicanos celebran a sus difuntos acudiendo a los panteones para adornarlos con flores y colocando altares. 0 Compartir Natalia Telléz y Pedro Prieto formaron una pareja muy elegante con la caracterización del Día de Muertos. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Eduardo Derbez también lució muy elegante con su traje de catrín. 0 Compartir El sombrero de copa o de catrín es un detalle que no podía faltar para completar la caracterización. 0 Compartir ¿Raúl Araiza o José Eduardo Derbez? quién luce mejor disfrazado de catrín. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jorge 'El Burro' Van Rankin no se podía quedar atrás y así es como lució vestido de catrín. 0 Compartir Martha Figueroa nos trajó los secretos de los famosos con su vestido de catrina. 0 Compartir Este trío derrocho alegría en el set de HOY durante la celebración del Día de Muertos. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en juan Soler fue el invitado del día en HOY y aunque no usó disfraz se divirtió mucho con las ocurrencias de los presentadores. 0 Compartir Orgullosos de sus raíces mexicanas, el elenco de HOY celebró el Día de Muertos. 0 Compartir



Ante los chismes que llegan a insinuar que Legarreta tiene más que amigos, al igual que Erik, es tajante al responder: “Tengo amigos que siempre voy a tener y son entrañables, tengo amigas que adoro, tengo un trabajo en el que debo estar viajando y él también, y estamos en distintos lugares en distintos hoteles... que piensen lo que quieran, me da igual”.