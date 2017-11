Alejandra Procuna vuelve a la TV, pero no deja de manejar su Uber

Hace unos meses se dio a conocer que la actriz Alejandra Procuna conducía taxis ejecutivos (Uber) en la Ciudad de México. El público se sorprendió al hacerse pública la noticia, ya que era extraño verla manejar un auto de servicio público por calles de la capital mexicana.

Univisión Entretenimiento habló en exclusiva con la actriz para dar seguimiento a esta historia y nos comentó que hace un par de semanas regresó a trabajar a los sets de televisión: "Me hablaron de un programa unitario (' Como dice el dicho') para ofrecerme un personaje por demás chistoso y me encantó hacerlo, porque me volví a sentir viva al estar haciendo lo que realmente me apasiona, el ser actriz".



Taxistas, granjeros, guardias de seguridad: famosos que terminaron en trabajos que ni se imaginaban A estos famosos la fama los sorprendió durante algunos años, aunque a otros solo les duró el gusto durante el proyecto con el que se dieron a conocer. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Estas personalidades lograron una popularidad con series o películas que los proyectó a nivel mundial, pero todos ellos decidieron tomar un camino distinto y alejado de los reflectores, ya sea por falta de trabajo o decisión propia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aquí te contamos qué famosos dieron un giro inesperado a sus respectivas carreras y terminaron dedicándose a cosas totalmente ajenas al mundo del espectáculo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pilar Montenegro perteneció a la exitosa agrupación Garibaldi, después continuó con una carrera como solista, hasta que decidió retirarse de la vida pública. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Esta cantante y actriz de origen mexicano decidió retirarse de los medios para emprender una nueva etapa como empresaria. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A finales de 2015 Pilar decidió retirarse de la vida pública, ahora vive de la renta de sus propiedades y tiene el proyecto de iniciar con un spa y así tener una vida tranquila de empresaria. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1996 el actor mexicano José Ángel Llamas protagonizó la telenovela "Nada personal" por la que fue nominado como revelación del año a los Premios ACE, que otorga la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2010, José Ángel Llamas y su esposa, Mara Croatto, se convirtieron al evangelismo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A partir de 2010, este actor decidió trabajar como voluntario en la iglesia evangélica a la que asisten él y su esposa, dejando así su prolífica carrera como actor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La mexicana Alejandra Procuna obtuvo un auge en su carrera al pertenecer a Televisa donde tuvo contrato de exclusividad, pero tras el término de este, la actriz se ha visto obligada a incursionar en otro ámbito para obtener ingresos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Ahora permanece como artista independiente, además, la actriz encontró en un Uber otra fuente de trabajo. De esta manera, la actriz decidió invertir sus ahorros en tres vehículos mismos que ella también ha llegado a trabajar. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Eugene Allen Hackman, mejor conocido como Gene Hackman fue ganador de dos Premioos Oscar, cuatro Globo de Oro, así como dos BAFTA. Él inició su carrera en los 60's y alcanzó la fama durante los 70's. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2008 y tras varios años sin hacer cine, Gene Hackman confirmó que se retiraba de la insdustria cinematográfica. Con 78 años de edad, el actor no dejaba Hollywood por cuestiones de salud o cansancio, sino para dedicarse a su carrera literaria. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Frankie Muniz logró una fama internacional al protagonizar la serie "Malcom in the middle". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2003, Frankie fue considerado como uno de los actores más rentables. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después compitió como piloto y firmó con Jensen Motosport, solo que diversas lesiones lo hicieron retirarse. Fue el baterista de Kingsfoil de 2012 a 2014, período en el que sufrió dos derrames cerebrovasculares de los que se está recuperando. Actualmente, es manager de la banda Astro Lasso. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Gary Coleman se hizo famoso con su participación en el sitcom estadounidense "Different Strokes". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La serie en la que participó Coleman fue transmitida durante ocho años durante la década de los 80's, siendo una de las más vistas en la historia de la televisión. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Coleman también protagonizó varios largometrajes. En el punto más alto de su fama con "Different Strokes", Coleman ganaba cerca de 100 mil USD por episodio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con el tiempo perdió gusto entre el público y tras el termino de la serie que lo dio a conocer, la carrera de Gary tuvo un declive significativo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Antes de morir en 2010, Coleman trabajó como guardia de seguridad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras participar en el musical "Hairspray" junto a Zan Efron, muchos le aseguraron una prometedora carrera dentro de Hollywood. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Actualmente, Nikki trabaja como estilista en un salón de belleza ubicado en Long Island. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Steven Seagal es conocido por participar el múltiples largometrajes de cine de acción desde finales de la década de los 80's. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este actor de origen estadounidense también es experto en diversas artes marciales, técnicas que aplicó en varias de sus películas de acción. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Actualmente, Seagal continúa combatiendo el crimen, pero como ayudante de policía en Nuevo México. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Thomas William Selleck, mejor conocido como Tom Selleck, es actor, productor y guionista estadounidense. Ha sido ganador de varios: Globo de Oro y Emmy. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su rostro resulta memorable en el cine y las series de televisión. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero él no pudo lidiar con el estrés propia de una vida pública como la de los famosos actores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Actualmente, Tom Selleck dedica gran parte de su tiempo a cuidar sus granjas de aguacates. Sin embargo, ha estado trabajando de manera tranquila en la serie Blue Bloods y en 2018 estará en una película con Jesse Stone. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karyn Parsons logró una proyección a nivel mundial al participar en la serie "El Príncipe de Bel-Air", junto a Will Smith. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Después de finalizar las grabaciones de la serie que la dio a conocer, Karyn no recibió algún papel memorable. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desde 2004 se encuentra trabajando en una organización llamada Sweet Blackberry, misma que se dedica a difundir historias desconocidas de afroamericanos entre niños de Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Freddie Prinze Jr fue uno de los rostros más conocidos de las películas dirigidas a adolescentes durante la década de los 90's. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque este actor de Hollywood no ha dejado de trabajar en el mundo del espectáculo, él ha buscado más opciones para ocuparse. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Actualmente Freddie Prinze Jr es chef y se dedica a difundir recetas en televisión e, incluso, libros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kyle Swann es un actor de origen estadounidense que saltó a la fama tras participar en la serie de televisión "The Ned Declassified School Survival Guide" en 2004 y hasta el final de la misma en 2007, con el papel de "Billy Loomer". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kyle Swann decidió olvidarse de los reflectores y le dio prioridad a su pasión por el océano y los habitantes marinos. Actualmente es biólogo y está involucrado en la conservación y educación de arrecife de coral. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Robert Matthew Van Winkle, mejor conocido como Vanilla Ice, es un rapero que alcanzó fama internacional con su sencillo "Ice ice Baby" en la década de los 90's. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora este cantante de rap, actor y bailarín estadounidense se dedica por completo a las bienes raíces tanto como inversionista y consultor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Con esta participación, Alejandra espera que tenga más oportunidades en la televisión: " Fui a tocar puertas, a decir 'aquí sigo', espero ya para el otro año estar en alguna producción de telenovelas, mientras sigo manejando mi coche en Uber".

Asegura que no le molesta que la ubiquen, al contrario, le gusta que los usuarios que le tocan le pidan foto o autógrafo: "Cuando puedo lo sigo manejando sin ningún problema, no me da pena, al contrario, me gusta sentirme útil. A veces se lo doy a manejar a un chofer, pero cuando puedo lo sigo haciendo yo".



10 actores de televisión que han vivido en carne propia el desempleo Iniciamos el conteo con Alejandra Procuna, ella hace pocas semanas anunció que para sobrevivir tendría que ser taxista, pues se había quedado sin trabajo de actriz, profesión que desarrolló desde hace más de 27 años. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir "¿Qué voy a hacer? Porque yo lo que tengo es sobrevivir. Lo manejo yo (el taxi), me encantó la experiencia y además no tenía que compartir la ganancia", dijo Alejandra a ‘Primer impacto’, asegurando que tuvo que dejar el ego a un lado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La actriz ha aparecido en más de una veintena de telenovelas, siendo '¡Vivan los niños!' y 'Lo que la vida me robó' las historias que marcaron su vida profesional. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Recuerdas a la actriz juvenil Adriana Nieto? Claro, ella marcó a toda una generación con su personaje de 'Natalia' en 'Locura de amor' (2000), siendo éste su único papel protagónico dentro de las telenovelas mexicanas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Adriana estuvo desaparecida de los medios desde ese entonces, pero siguió buscando oportunidades para regresar a la televisión, pero algo sucedía que no podía retomar su carrera artística, haciendo esporádicos papeles en 'Como dice el dicho', aunque hace poco Carla Estrada la llamó para participar en la bioserie de Silvia Pinal. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Hace poco la vimos en 'La Piloto' en una pequeña aparición, pero el papel que ha desempeñado en los últimos años ha sido el de madre, Adriana cuenta con tres pequeños hijos que ocupan todo su tiempo. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor Pablo Azar inició su carrera dentro de las telenovelas en el año 2000, siendo el galán juvenil de una reconocida televisora en México, para luego buscar suerte en Estados Unidos en donde ha sido parte de varios proyectos televisivos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Aunque confesó que los últimos meses ha sido difícil solventar sus gastos, por lo que combina la actuación con el oficio de taxista, así lo reveló al 'Diario Libre' "Al principio me avergonzaba de esto. Nuestros fans de América Latina que ven las novelas piensan que somos millonarios y que manejamos Ferraris y vivimos en Beverly Hills". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La actriz Delia Casanova es una de las grandes figuras de las telenovelas en México, por lo que cualquiera podría pensar que a ella jamás le faltaría el trabajo, pero no es así. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Delia la pasó mal en algún tiempo, pues por su sobrepeso no le daban trabajo, inclusive le llegaban a dar papeles pequeños y con poca fuerza para su trayectoria. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir 'La doble vida de Estela Carrillo' fue la última telenovela que realizó, haciendo una participación especial, aunque dentro de su carrera artística cuenta con historias como 'La fuerza del destino', 'Los parientes pobres, 'Cadenas de amargura', entre otras. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La actriz que la pasó muy mal por la falta de trabajo fue Judith Velasco, ella participó en el exitoso programa 'La carabina de ambrocio', en donde compartía créditos con Chabelo y grandes actores de la comedia, pero al terminar la emisión cayó en una dura depresión al no encontrar un espacio para ella dentro de la pantalla de televisión. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En febrero de 1994, Judith salió de su departamento y se dirigió a la estación del metro División del norte, en donde sin pensarlo salto a las vías, siendo arrollada por dicho transporte público. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Hace algunas semanas un grupo de actores alzaron la voz y pidieron trabajo al ya no tener una exclusividad con Televisa, por lo que Silvia Mariscal se unió a este movimiento ahora que está desempleada. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir A Silvia Mariscal no la vemos en pantalla desde el año 2016 cuando interpretó a 'Elisa' en 'El hotel de los secretos', aunque para ser sinceros en los últimos años había realizado muy pocas telenovelas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El papel más recordado de Silvia entre los fanáticos telenoveleros es el de 'Refugio', la sumisa madre de la malvada 'Teresa'. ¿La recuerdas? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Patricia Reyes Spíndola también es parte de este movimiento de actores que ahora son libres y solicitan trabajo en otras plataformas. Ella casi siempre ha tenido trabajo, pero ahora está en busca de nuevos horizontes laborales. también es parte de este movimiento de actores que ahora son libres y solicitan trabajo en otras plataformas. Ella casi siempre ha tenido trabajo, pero ahora está en busca de nuevos horizontes laborales. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Encontrando en las redes sociales un espacio para poder expresar su necesidad de trabajar y seguir creando nuevos personajes más interesantes y profundos, pues en 'Ventaneando' aseguró que estaba cansada de papeles sin fuerza y sin sentido. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raquel Pankowsky mucho tiempo se encasilló en el rol de imitadora, siendo su papel principal el de 'Marthita Sahagun', esposa del expresidente mexicano Vicente Fox. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Raquel Pankowsky ahora es un talento libre, aunque se rumora que, tras haberse quedado sin trabajo, ya tiene nuevo proyecto en puerta, aunque esta información la actriz no la ha confirmado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Después de gozar de gran fama en la década de los 80 y 90, Otto Sirgo no tiene ningún proyecto en puerta para regresar a las telenovelas, siendo 'Tres veces Ana' su última telenovela, por lo que también se sumó a sus compañeras y pidió una nueva oportunidad en otros proyectos televisivos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otto es un primer actor que ha realizado papeles inolvidables en telenovelas como 'Lazos de amor', 'DKDA', 'Niña amada mía', entre otros. ¿Crees que pronto lo podamos ver de nuevo en algún melodrama? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Azela Robinson no tiene trabajo en las telenovelas? Pues ahora Azela pasa por esa etapa, desde que terminó 'Vino el amor' la actriz se quedó sin contrato de exclusividad para realizar más telenovelas y ahora está en busca de integrarse a una nueva producción para seguir sorprendiéndonos con sus actuaciones. ¿Quién podría pensar queno tiene trabajo en las telenovelas? Pues ahorapasa por esa etapa, desde que terminó 'Vino el amor' la actriz se quedó sin contrato de exclusividad para realizar más telenovelas y ahora está en busca de integrarse a una nueva producción para seguir sorprendiéndonos con sus actuaciones. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Azela ha demostrado ser una villana por excelencia, lo que nos hace pensar que no será difícil para ella encontrar una historia en la que pueda demostrar su gran talento. ha demostrado ser una villana por excelencia, lo que nos hace pensar que no será difícil para ella encontrar una historia en la que pueda demostrar su gran talento. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Irina Areu también se sumó a Patricia Reyes Spíndola, Raquel Pankowsky, Azela Robinson, Silvia Mariscal y Otto Sirgo para encontrar trabajo como actriz, pues ella no realiza un personaje desde el año 2015, siendo 'Amores con trampa' su última participación en la pantalla chica. también se sumó apara encontrar trabajo como actriz, pues ella no realiza un personaje desde el año 2015, siendo 'Amores con trampa' su última participación en la pantalla chica. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



Alejandra comentó que pese a su ausencia en la pantalla chica, no vive en una situación precaria: "No es que viva al día, nada qué ver, trabajé y me inscribí como chofer en Uber para seguir manteniendo mi estilo de vida: viajo, disfruto, pero también trabajo mucho para seguir así. No tengo ninguna deuda fuerte, tengo mi propia casa y tengo para mis gustos. Tan bien me ha ido en Uber que próximamente lanzaré un canal de YouTube para dar consejos de cómo conducir en esta gran ciudad", concluyó.

