Alejandra Procuna se queda sin trabajo y se convierte en taxista

La falta de oportunidades en la televisión, así como el retiro de la exclusividad que tenía en Televisa, han orillado a la actriz de telenovelas, Alejandra Procuna, a emprender su propio negocio como taxista, y es que confesó al periódico ‘ Basta!’ que por motivo de su salida de la televisora decidió comprar tres automóviles y convertirlos en taxis, por lo que ahora se dedica transportar a diversas personas por toda la Ciudad de México.

“Estoy ya sin exclusividad en Televisa, con todos estos cambios que hay, buscando nuevas televisoras, ya estamos abiertos, el poder trabajar donde queramos, pero no tengo idea, porque fueron 25 años aquí (en la televisora)” confesó Alejandra Procuna al periódico mexicano.



La actriz que ha participado en melodramas como ‘Lo que la vida me robó’, ‘Que te perdone Dios’ y ‘Carita de ángel’, aseguró que ser taxista no estaba entre sus planes, pero que se animó a hacerlo cuando uno de los choferes no llegó a tiempo y ella tomó el volante para empezar con los servicios, ahí se dio cuenta que le gustaba servir a la gente.

Alejandra quiere tener otros 2 autos para seguir trabajando como taxista, pues en este tiempo ha conocido mucha gente y se ha llenado de buenas experiencias, “ Me he tomado selfies, había una familia de colombianos muy divertida, un chavito acababa de llegar, él empezó a tuitear: ‘Estoy con una actriz, me está llevando Alejandra Procuna’, y nos tomamos la foto”.

Por el momento Procuna se dedicará a ser taxista, pero seguirá buscando la oportunidad de exponer su talento en alguna serie o telenovela, aunque esto sea en otra televisora ya que la empresa que la vio nacer como actriz no ha tenido ningún acercamiento con ella.

