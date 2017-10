Actor mexicano denuncia que fue víctima de acoso de Kevin Spacey

La actriz canadiense Lauren Holly relató a la publicación The Loop un incidente con el productor. "Me dijo que parecía estresada. Dijo que tal vez me vendría bien un masaje. Quizás yo podría darle un masaje. Empecé a balbucear como si fuera un niño. Creo que fue miedo. Le dije: 'No sé cómo dar un masaje, no tengo una licencia de masaje'. Tal vez si llamaba a la recepción podría conseguir una masajista para venir aquí (...) No sabía qué hacer, sinceramente. Y luego comenzó a enojarse. Y empecé a tener mucho miedo de ser honesta. Tuve que salir de allí". Foto: Getty | Univision

