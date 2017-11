Bielsa de Gignac: “Es invencible”

El técnico argentino Marcelo Bielsa escribió una carta dirigida al jugador francés André-Pierre Gignac, y fue difundida en un documental por Intérieur Sport, de Canal Plus en Francia.

La carta difundida lleva por título: Por qué respeto a André-Pierre Gignac.



André Pierre Gignac, el 'Big Mac' francés La historia de André Pierre Gignac, el 'Big Mac' gitano Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Tigres ha contratado probablemente el fichaje más importante en su historia, un futbolista brillante en el futbol francés y en la plenitud de su carrera. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Gignac era pretendido por el Arsenal de Inglaterra pero decidió firmar con los Tigres en una aventura completamente distinta para su idioma, su cultura y hasta su fútbol. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero esto no es nuevo Gignac está acostumbrado a los cambios ya que fue hijo de gitanos con una niñez que implicaba el cambio constante de residencia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir De pequeño se dice que nunca tuvo lujos y debió acostumbrarse a vivir en remolques vendiendo ropa en la ferias para ayudar a su familia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Incluso la cacería para Gignac no era un deportes sino una práctica que en ocasiones debía realizar para poder alimentar a los suyos con ciervos y conejos. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero una pelota siempre lo acompañaba a donde se dirigiera y su pasión por el fútbol era sobresaliente, en sus inicios incluso se decía que tenía muchas más condiciones que Benzema. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir A los 18 años Gignag abandonó la pequeña la comunidad de Lo Martegue, al noroesta de Marsella, para probar suerte en el Llorent. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Pero a pesar de sus condiciones sufrió de lesiones en los tobillos por lo que fue cedido al Pau FC, de la Tercera División de Francia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la tercera división el Touluse lo rescato como un futbolista con potencial, en sus primeros momentos no pudo brillar como se esperaba pero cuando pensaban deshacerse de él , el DT Alain Casanova lo frenó. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Pidió que permaneciera en el equipo y Gignac respondió con 24 goles en 38 juegos para firmar la mejor tarjeta de su carrera. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir El Marsella logró hacerse de los servicios de un gran goleador pero no todo era perfecto, el sobre peso apareció y con ello las burlas en las tribunas. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El apodo de Big Mac surgió, "Un Big Mac para Gignac", gritaban desde la tribuna. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Ahí apareció Marcelo Bielsa, el DT argentino que logró la medalla de oro para Argentina y también el peor Mundial de su historia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Marcelo Bielsa le dijo a Gignac: "Yo te conozco de memoria, sé todo acerca de tu carrera. Vas a perder 2 kilos y marcarás 25 goles esta temporada" Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bielsa acertó pues Gignac brilló en varias jornadas más que algunas figuras como Zlatan Ibrahimović y Edinson Cavani. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Y además la cifra se concretó Gignac marcó 25 goles en 43 partidos con el Marsella. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Marcelo Bielsa no se adjudica la perdida de peso de Gignag pues, 'El Loco', bromea que si así fuera lo aplicaría consigo mismo. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus buenas actuaciones lo llevaron de vuelta a la Selección de Francia, a la que solamente había sido convocado una vez en los últimos 5 años. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Gignag está casado, tiene un hijo y es el nuevo refuerzo de los Tigres de la UANL. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Lo cierto es que a André Pierre Gignac le encantan las cenas y el buen comer por lo que estará ante la tentación de la gastronomía regiomontana. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gignac será el mejor pagado del fútbol mexicano cobrando cuatro millones de euros anuales, unos cuatro millones y medio de dólares. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Dejó atrás la marca de Humberto Suazo quién llegó a cobrar con Monterrey 3 millones de dólares por año. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir

Bielsa, dirigió al jugador de Tigres a su paso por el fútbol francés, donde coincidieron en la temporada 2014-15 en el Olympique.

“En Marsella, convivimos un año y eso me hizo mejor entrenador”, afirmó el DT.



En la carta, que no se conoció hasta el momento de la transmisión, en la que solo se leen elogios hacía Dédé.

Desde su llegada ha aportado goles y su calidad al fútbol azteca. “Su mente asume cada desafío que se presenta”, según lo describe Bielsa.

El técnico argentino, actualmente dirige al Lille en la Ligue 1 de Francia.





Carta completa.

Lille, 22 de agosto de 2017.

Por qué respeto a André-Pierre Gignac

Es invencible no porque nunca lo superen sino porque jamán se rinde.

Su mente asume cada desafío que se presenta.

Deja en el campo la energía que posee considerando al equipo por encima de él.

Contagia, transmite, vibra, emociona al hincha y se apasiona al hacerlo.

Es un amateur aunque se comporte como profesional.



publicidad



Rechaza las excusas y justificaciones.

Se enfrenta a la realidad sabiendo que no podrá superarla si primero no la conoce.

En Marsella, convivimos un año y eso me hizo mejor entrenador.

Se le parece a la ciudad y el Olympique se lo reconoce y lo quiere.

Son de la misma raza.

Convierten la rebeldía en grandeza.

Con gratitud hacia Dedé… Marcelo Bielsa.