Trágico desenlace en Texas: Encuentran el cuerpo sin vida de adolescente de 13 años que estaba secuestrada

DALLAS, Texas.- El cuerpo de Shavon Randle, de 13 años de edad, fue encontrado en una vivienda en Dallas el domingo en la madrugada, más de cuatro días después de que se emitiera un alerta Amber adviertiendo que la joven estaba en peligro inminente.

En la misma casa del bloque 2200 de Kiest Boulevard en el este de Oak Cliff, la policía y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) encontraron los restos de un hombre, que luego fue identificado como Michael Titus, de 19 años.



With sadness we announce, earlier this morning the FBI positively identified the body of 13-year-old Shavon Randle.



El joven había sido identificado como una de las personas de interés en la desaparición de Randle en Lancaster, una ciudad en el condado de Dallas.

“No tuvimos el resultado positivo que queríamos, pero poder decirle a la familia de Shavon que la hemos ubicado era nuestro objetivo”, dijo en la mañana Erick Jackson, agente encargado de la oficina del FBI en Dallas, a la prensa. “Continuaremos nuestra investigación, y cualquier involucrado en este horrible crimen en contra de Shavon, será llevado ante la justicia”.

Jackson señaló que habían recibido una pista que los llevó a encontrar a Shavon.

Luego de que la joven desapareciera el miércoles, la familia recibió llamadas amenazantes.

La familia de Shavon informó a la policía que una persona los llamó varias veces diciendo que tenía a la niña, pero no quisieron especificar si les habían pedido rescate.



Help us find Shavon Randle and bring her home safely to her family. Call 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) with tips. https://t.co/ZkbE9vdWz2 pic.twitter.com/1BxXQ1Ew2H

— FBI Dallas (@FBIDallas) June 30, 2017