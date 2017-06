Extraños reúnen fondos y le regalan un auto a joven que caminaba 6 millas para poder trabajar

DALLAS, Texas.- Justin Korva, de 20 años, caminaba la semana pasada rumbo a su trabajo en un local de la cadena Taco Casa, cuando un extraño se ofreció a llevarlo.

Durante el trayecto, Korva le contó a Andy Mitchell que hacía ese recorrido a pie cada día, tres millas de ida y tres de vuelta, para ganarse su sustento y salir adelante, relató Mitchell en su cuenta de Facebook.

Ese mensaje desató la magia de las redes sociales.





En apenas dos días, Mitchell y un grupo de vecinos del condado de Rockwall reunieron cerca de 5,500 dólares y lograron un acuerdo con una concesionaria. Ahora Korva tiene un auto y el regalo vino con seguro automotriz y 500 dólares para llenar el tanque de combustible.

Samme Dowlatshani leyó el mensaje de Mitchell y decidió ayudar a Korva. Enseguida se puso en contacto con un concesionario Toyota de Rockwall, que les dio un descuento en un Camry blanco de segunda mano.

“Todos tenemos ese impulso inicial de hacer algo, pero muchas veces lo acallamos”, le dijo Dowlatshani a Univision Noticias.

Espera que el gesto inspire a otros a ayudar al prójimo y recompensar a quienes trabajan duro, acotó.



publicidad

Incluso dos niñas de Rockwall donaron sus ahorros para ayudar a Korva, señaló Dowlatshani.

El viernes pasado, el grupo sorprendió al joven a la salida del Taco Casa, y la esposa de Mitchell captó este momento en vivo.



Korva sale del local con su uniforme anaranjado fluorescente y en un momento dado expresa: “No me van a creer esto, no me van a creer esto”.

El escaso acceso al sistema de transporte público en el norte de Texas es uno de los factores que dificulta a encontrar una vivienda asequible y salir de la pobreza, de acuerdo a expertos .