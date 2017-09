KUVN Univision 23 recibe 37 nominaciones a los premios Lone Star Emmy 2017

Cuando faltaba poco para las 3 p.m., varios periodistas del equipo de Noticias 23 se congregaron en frente de una computadora esperando la lista de nominaciones a los premios Lone Star Emmy de este año.

Camarógrafos, productores, técnicos, reporteros y anclas celebraron emocionados las 37 menciones en 34 categorías de los galardones. Los ganadores se conocerán el 11 de noviembre en una gala en San Antonio.



El equipo de KUVN recibió 37 nominaciones a los Emmys locales.



El equipo de noticias y mercadeo de KUVN fue incluido en estas categorías:

1. NEWSCAST - EVENING - LARGER MARKETS (1-25)

Edicion Nocturna

Vilma Hernández, productor

Manuel Moreno, productor ejecutivo

Ana María Vargas, ancla

Miguel Milán Jr., director

Ángel Pedrero, ancla

Noticias 23 a las 5pm

Volga Santos, productor

Miguel Milán Jr., director técnico

Johana Suárez, ancla

2. GENERAL ASSIGNMENT REPORT - NO TIME LIMIT

Armados En Casa

Miguelangel Piñero, periodista

3. BREAKING NEWS

Noche Mortal

Mario Barraza, fotoperiodista

Sandra Silvestrucci, reportera

4. CONTINUING COVERAGE - WITHIN 24 HOURS

Emboscada Mortal

Manuel Moreno, productor ejecutivo

Vilma Hernández, productora

Ángel Pedrero, ancla

Laura Cruces, reportera

Ana María Vargas, ancla



Andrea (Milensky) Rega, reportera

Karen Falla, reportera

Volga Santos, productora

Samuel Belilty, director de noticias

William Castro Jaramillo, VJ

5. FEATURE NEWS REPORT - LIGHT FEATURE / SERIES

Con La Música Por Dentro

Andrea (Milensky) Rega, reportera/productora

6. FEATURE NEWS REPORT - SERIOUS FEATURE / SERIES

Crónicas De La Frontera

Johana Suárez, reportera/productora

Mario Barraza, fotoperiodista/editor

El Último Deseo, Visa Humanitaria

Ángel Pedrero, ancla/reportero

7. NEWS SPECIAL

Emboscada Mortal

Manuel Moreno, productor ejecutivo

Volga Santos, productora

Ángel Pedrero, ancla

Johana Suárez, ancla

Andrea (Milensky) Rega, reportera

Karan Falla, reportera

Laura Cruces, reportera

Miguel Milán Jr., Technical Director

Ana María Vargas, ancla

William Castro Jaramillo, VJ

Samuel Belilty, director de noticias

8. ARTS/ENTERTAINMENT - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE



The Art Behind A "Gaucho"

Raúl Solís, reportero

9. EDUCATION/SCHOOLS - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Mariachi En Las Aulas

Ángel Pedrero, ancla/reportero

José Lomeli, fotógrafo/editor

10. ENVIRONMENT - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

La Niña

Albert Martinez, meteorólogo

Israel Pérez, editor/fotógrafo

Juan Valdez, artista gráfico

11. HUMAN INTEREST - NEWS FEATURE

Bajo La Sombra Del Acoso

Miguelangel Piñero, periodista

12. POLITICS/GOVERNMENT - NEWS SINGLE STORY / FEATURE

Interview With Sen. Tim Kaine

Johana Suárez, reportera

13. POLITICS/GOVERNMENT - NEWS SERIES

Cicatrices En El Alma

Cynthia Lemus, VJ

14. TEXAS HERITAGE - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Giddy-Up With Otra Onda

Sonia Salas, talento y productora

Mariano Dominguez, videógrafo

Raúl Solís, talento/productor



15. WEATHER - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Piedras De Hielo

Albert Martínez, meteorólogo

Juan Valdez, artista gráfico

Israel Pérez, editor/fotógrafo

16. SPORTS - NEWS SINGLE STORY / SERIES

Mujer De Acero

Pedro Silva, reportero

William Castro Jaramillo, videógrafo y editor

17. SPORTS - PROGRAM FEATURE / SEGMENT

Estadio Azteca

Pedro Silva, ancla/reportero

18. ARTS/ENTERTAINMENT - PROGRAM FEATURE / SEGMENT

Otra Onda En Noticias 23

Sonia Salas, talento y productora

Raúl Solís, talento y productor

Mariano Dominguez, editor videógrafo

19. ARTS/ENTERTAINMENT - PROGRAM / SPECIAL

Esta Navidad Es Otra Onda

Bernadette Valles, directora de mercadeo

Sonia Salas, talento y productora

Mariano Dominguez, videógrafor/editor

Raúl Solís, talento/productor

Luis R. Lopez, artista gráfico senior

Guillermo Torres Jr., gerente de mercadeo

Celina Saldívar, talento



20. CHILDREN / YOUTH / TEEN - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT

Adictos Al Nacer

Andrea (Milensky) Rega, reportera/productora

José Lomeli, fotógrafo/editor

21. INFORMATIONAL/INSTRUCTIONAL - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT / SERIES

La Primera Impresión

Karen Falla, reportera

Peligros Ocultos

Reyna Cavazos, periodista

22. INTERVIEW / DISCUSSION - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT / SERIES

Executive Orders

Felicitas Cadena, productor ejecutivo

Ana María Vargas, ancla

23. PUBLIC/CURRENT/COMMUNITY AFFAIRS - FEATURE / SEGMENT

Pobreza Esperanza

Karen Falla, reportera

24. COMMUNITY/PUBLIC SERVICE (PSAS) - SINGLE SPOT/CAMPAIGN

Elecciones: La Voz Del Millennial

Bernadette Valles, directora de mercadeo

Sonia Salas, talento/productora

Mariano Domínguez, editor/fotógrafo

Raúl Solís, talento/productor

Luis R. López, artista gráfico senior

25. PROMOTION - NEWS PROMO - CAMPAIGN / IMAGE

ULM Unidos Por Dallas

Bernadette Valles, directora de mercadeo



Sonia Salas, productora/redactora

Mariano Dominguez, editor

Raúl Solís, editor

Luis R. López, artista gráfico senior

26. PROMOTION - SPORTS

Dallas Hasta Morir

Bernadette Valles, directora de mercadeo

Sonia Salas, productora/redactora

Mariano Domínguez, videógrafo editor

Raúl Solís, productor/Editor

27. COMMERCIAL - SINGLE SPOT

El Chapo Llega A Dallas

Bernadette Valles, directora de mercadeo

Sonia Salas, productora y redactora

Mariano Domínguez, videógrafo y editor

Luiz R. López, talento

Karen O'Brien, talento

28. EDITOR - SHORT FORM (PROMOS, PSAS, COMMERCIALS, OPENS, ETC.)

Super Edits By Mariano

Mariano Domínguez, editor

29. EDITOR - NEWS

For Anthony, Andres And Esteban

Jose Lomeli, editor

30. TALENT - ancla – WEATHER

Mas Allá Del Pronóstico

Albert Martínez, ancla



31. TALENT - ancla – SPORTS

Best Of Pedro Silva -- Sports ancla 2016-2017

Pedro Silva, ancla

32. PHOTOGRAPHER - SHORT FORM (PROMOS, PSAS, COMMERCIALS, OPENS, ETC.)

Through The Dominguez Lens

Mariano Dominguez, fotógrafo

33. PHOTOGRAPHER - NEWS

En El Instante De La Noticia

Mario Barraza, fotógrafo de noticias

34. WRITER - SHORT FORM (PROMOS, PSAS, COMMERCIALS, OPENS, ETC.)

Writings By Sonia Salas

Sonia Salas, Creative Services Writer



