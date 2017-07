“Resiste” y “defiende” los mensajes de la bandera que guindaron en la torre Trump de Chicago

Una bandera gigante con las palabras “Resiste” y “Defiende”, con una imagen del planeta tierra, se desplegó en la torre Trump de Chicago al inicio del fin de semana.

La protesta buscaba rechazar la posición del gobierno de Donald Trump con respecto al cambio climático.



Inspired by #Chicago's message of peaceful resistance this week? Make your summer a #SummerOfResistance, too! https://t.co/8UU76NuCE0 pic.twitter.com/w57blEKSdR

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) July 8, 2017