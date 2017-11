Investigan la muerte de un policía y una segunda víctima durante una parada de tráfico en Illinois

Rockford Police Department/Chicago Tribune via AP

Jaime Cox, de 30 años, murió durante una parada de tráfico en Rockford, Illinois. Rockford Police Department/Chicago Tribune via AP

CHICAGO, Illinois. – La muerte de un policía y un hombre en la ciudad de Rockford esta madrugada durante una parada de tráfico ha dejado varias interrogantes y luto en las filas de la dependencia de orden de esa urbe, situada 94 millas al oeste de Chicago.

El suceso, descrito por oficiales del Departamento de Policía de Rockford, como una “pelea”, cobró la vida del oficial Jaime Cox, de 30 años, y una segunda víctima, identificado como Eddie Patterson, de 49 años.

Dan O'Shea, el jefe de Rockford PD, ofreció algunos detalles del incidente durante una conferencia de prensa en la cual también expresó sus condolencias a la familia del agente fallecido.

El oficial explicó que el uniformado llevó a cabo una parada de tránsito sobre la intersección de la calle East State y la avenida Dawn, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada.

Poco después, Cox, quien llevaba 11 meses dentro de la policía, se comunicó con el centro de comando para solicitar refuerzos.

Una patrulla fue enviada al lugar de los hechos y los agentes del orden encontraron a su colega, quien resultó gravemente herido, a dos cuadras del sitio donde se reportó la parada inicial, cerca de una camioneta accidentada.

El conductor dentro de la camioneta fue declarado muerto en la escena, pero los investigadores aún no han presentado detalles sobre las causas detrás de su fallecimiento. La policía identificó al difunto como Eddie Patterson, de 49 años, y se cree que es residente de Rockford.



Aunque el oficial Cox recibió primeros auxilios en el lugar de los hechos y luego fue transportado al centro médico Saint Anthony, pereció a consecuencia de sus lesiones.

“Los resultados preliminares de la investigación indican que el oficial Cox estuvo involucrado en una pelea durante la parada de tráfico que resultó con el agente enredado por el vehículo del sospechoso”, explicó el jefe O’Shea.

Sin embargo, el cabecilla de la policía no explicó cómo fue que el agente del orden quedó “enredado” o qué ocasionó la muerte de la segunda víctima. Al parecer el oficial Cox no portaba una cámara corporal y por el momento no se ha verificado si la cámara dentro de su patrulla captó imágenes del suceso.

O’Shea tampoco precisó si el agente del orden fue herido de bala o si accionó su arma en contra de Patterson.

Otra de las interrogantes que ha quedado sin respuesta, es si el civil llevaba alguna pistola u otra arma dentro de su vehículo o si él agredió al policía. El motivo detrás de la parada de tráfico inicial tampoco se conoce, según informó O’Shea.

Jaime Cox, se unió a la policía de Rockford en diciembre de 2016, y previamente habría trabajado en el Departamento de Recursos Naturales de Illinois y también formó parte de las tropas de la Guardia Nacional dentro del Ejército de EEUU.



"Las palabras no describen (lo que estamos sintiendo). Es más que difícil. Todos somos una familia y duele", lamentó el jefe O’Shea.

Bruce Rauner, el gobernador de Illinois, se sumó a lista de dolientes y envió sus condolencias a los parientes y seres queridos del policía fallecido.

"Estamos profundamente tristes por la muerte del oficial Jaimie Cox. Pagó el precio máximo mientras trabajaba para mantener nuestras comunidades seguras”, dijo Rauner.

Ambas muertes continúan bajo investigación por la policía de Rockford y un equipo especial dentro de la oficina de la fiscalía del condado.