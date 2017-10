Sospechoso de la desaparición de una estudiante china en Ilinois es acusado de secuestrarla y matarla

CHICAGO, Illinois. Un gran jurado federal presentó este martes una acusación sustitutiva contra el sospechoso de raptar a Yingying Zhang, estudiante china de 26 años, quien desapareció de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign en junio pasado.

Con la actualización de los cargos, Brendt Christensen, de 28 años y ex estudiante de posgrado de esa Universidad, ahora es acusado del secuestro provocando la muerte de la joven. De ser encontrado culpable podría enfrentar la pena de muerte o pasar toda la vida en prisión sin derecho a libertad condicional.

Según esta acusación sustitutiva, que reemplazará a la anterior que solo era de secuestro, se alega que Christensen intencionalmente mató a Zhang "de una manera especialmente atroz, cruel o depravada, ya que implica tortura o grave abuso físico a la víctima", y que el crimen ocurrió después de "planificación y premeditación sustancial".

También Brendt ha sido acusado de hacer declaraciones falsas a agentes del FBI en dos ocasiones.

Desde el 2011, la pena de muerte fue abolida en Ilinois, pero de acuerdo con el Chicago Tribune la decisión deberá ser solicitada al Fiscal General Jeff Sessions y él decidirá si aplica o no.

Qué se sabe del caso

Zhang desapareció el pasado 9 de junio de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, localizada a unas dos horas de Chicago. La joven había llegado a esa universidad a fines de abril para colaborar con investigaciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales.



El día de su desaparición, la estudiante estaba en camino de firmar un contrato de arrendamiento en un edificio de apartamentos, pero iba tarde y caminaba hacia una parada de autobús cuando, de acuerdo con las autoridades federales, Christensen se acercó a Zhang en su coche y le invitó a subir a su auto.

Un video de vigilancia de un estacionamiento cercano capturó el momento en el que se puede ver a Zhang hablando con el conductor de un Saturn Astra de color negro por varios minutos antes de subir al vehículo en la esquina de West Clark Street y North Goodwin Avenue, alrededor de las 2:04 pm de ese día.



Las autoridades encontraron que había 18 autos de este tipo registrados en el condado de Champaign y uno de ellos estaba a nombre de Christensen.

Agentes reportaron que visitaron la vivienda de Brendt y le preguntaron si sabía dónde estaba él la fecha en la que desapareció Zhang, a lo que contestó que no recordaba y dijo que habría estado dormido o jugando videojuegos.

Posteriormente, la policía observó en las imágenes de vigilancia que el vehículo del sospechoso del rapto tenía un techo corredizo y el capó roto en el lado del pasajero. Cuando regresaron a la casa de Christensen, se dieron cuenta de que su automóvil correspondía a la imagen del video.

Las autoridades volvieron a interrogar a Brendt, y en está ocasión, él admitió haber conducido por el campus universitario cuando vio a una mujer asiática en la esquina con aspecto angustiado.



En una declaración jurada, el sujeto dijo que le ofreció llevarla cuando ella le dijo que iba tarde a una cita y que él hizo un giro equivocado en algún momento. Cuando la mujer entró en pánico, él la habría dejado salir de su auto a pocas cuadras de donde la había recogido.

Posteriormente, agentes registraron la casa del sospechoso y decomisaron varios objetos electrónicos, entre ellos su teléfono.

El historial de búsquedas de su celular reveló visitas a un sitio fetiche de esclavitud y sadomasoquismo llamado FetLife y a un foro llamado 'Abduction 101', en el que trataba temas sobre "la fantasía del secuestro perfecto". Las búsquedas en esos sitios habían ocurrido alrededor del pasado 19 de abril.



Al registrar el auto, las autoridades también descubrieron que el asiento del pasajero parecía haber sido limpiado con mayor diligencia que otras partes del vehículo, lo que hizo sospechar a los investigadores que Brendt podría haber ocultado algunas pruebas.

Según los documentos judiciales, fue ahí que comenzaron a vigilar a Christensen y el 29 de junio, la Policía le escuchó decir en una grabación de audio que secuestró a Zhang, la trajo de vuelta a su apartamento y la retuvo contra su voluntad. La policía y los fiscales no han revelado la fuente de las grabaciones.

El sospechoso fue detenido el pasado 30 de junio. El juicio de Christensen está programado tentativamente para empezar el 27 de febrero próximo.



Por el momento, la defensa del acusado no ha hecho comentarios sobre la actualización de los cargos.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, Steve Beckett, abogado de la familia de Zhang informó que este aumento en los cargos "no es inesperado" y que la familia de Zhang permanece en el área de Urbana y se quedará hasta que la encuentren.

El cuerpo de la joven aún no ha sido hallado.