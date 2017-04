Jugador de los Cubs se encuentra con estudiante de Chicago que fue víctima de un violento ataque

CHICAGO, Illinois. Dicen que lo prometido es deuda y Anthony Rizzo, le había ofrecido a Henry Sembder, un estudiante de Chicago quien fue víctima de un violento ataque en una escuela al noroeste de Chicago, que cuando se recupera lo estaría esperando en el Wrigley Field, y así fue.

Este sábado, el primera base de los Cubs compartió una foto en su cuenta de Twitter del encuentro con el adolescente con este mensaje: “Me alegro de que finalmente llegué a conocerte Henry. ¡Recuerda mantenerte fuerte! Estarás de vuelta en el campo de béisbol pronto”.



Glad I finally got to meet you Henry. Remember to keep staying strong! You will be back on that baseball field soon. #HenryStrong pic.twitter.com/aXOpTM6Llz