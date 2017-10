Perdió visión en un ojo tras un pelotazo y ahora demanda a los Cubs de Chicago

CHICAGO, Illinois. Un pelotazo le cambió la vida para siempre a John "Jay" Loos, de 60 años de edad. El 29 de agosto pasado una pelota de béisbol le rompió la nariz y le fracturó seis huesos del rostro durante un juego de los Cubs contra los Piratas de Pittsburgh en el estadio Wrigley Field de Chicago.

Loos perdió la visión del ojo izquierdo y presentó una demanda por negligencia contra el equipo de Chicago y la organización de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con Colin Dunn, abogado de Loos, las redes de protección en el estadio de los Cubs no tienen la extensión suficiente para proteger a los fanáticos.



El demandante solicita al menos 50,000 dólares por daños y perjuicios. "En el quinto inning, (la pelota) me impactó en el ojo izquierdo y perdí la vista inmediatamente. Ocurrió muy rápido, no tuve tiempo de tratar de evadirla”, contó Loos sobre lo sucedido durante el juego en Chicago.

Loos contó que fue invitado por un amigo cercano para ver el partido y lo dejaron entrar al estadio, a pesar de que no tenía boleto. El hombre estaba sentado en la sección 135 cuando fue golpeado por una bola bateada de foul y le empezó a sangrar el ojo, por lo que fue transportado en ambulancia al hospital Advocate Illinois Masonic Medical Center.



