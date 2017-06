Trump dice que envió "ayuda federal" para combatir la violencia en Chicago, pero son solo 20 agentes

CHICAGO, Illinois. - Meses después de amenazar con "enviar a los federales" a Chicago si las autoridades locales no frenaban lo que catalogó como una "carnicería", el presidente Donald Trump anunció el envío de 20 agentes que ayudarán a los agentes locales a patrullar e investigar los crímenes.

El anuncio fue saludado por la oficina del alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, quien sin embargo aseguró que la violencia ha cedido desde el año pasado gracias a los esfuerzos de la policía local.

El gobierno federal envió 20 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por su sigla en inglés) para ayudar a combatir la violencia armada. "El crimen y los asesinatos en Chicago han alcanzado proporciones tan epidémicas que estoy enviando ayuda federal. 1,714 tiroteos en Chicago este año", tuiteó el mandatario.



