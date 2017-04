Arrestan al segundo sospechoso del ataque sexual de una adolescente de Chicago que fue trasmitido por Facebook Live

CHICAGO, Illinois. El adolescente de 15 años por el que se había emitido una orden de arresto este fin de semana por su presunta participación en el asalto sexual de una menor de 15 años en Chicago, que fue transmitido por Facebook Live, se entregó esta tarde.

De acuerdo con un mensaje en redes sociales de Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago, el menor se habría entregado por su propia voluntad en el cuartel de la policía del Distrito 10.

Según el vocero, el joven habría llegado a la jefatura acompañado por su madre y estaba siendo interrogado antes de ir a detención juvenil.

Este es el segundo adolescente implicado en el caso del ataque sexual ocurrido a mediados de marzo.

La policía de Chicago presentó ayer domingo cargos criminales contra otro adolescente de 14 años por el asalto sexual de la joven en el que presuntamente habrían participado seis personas.



