Múltiple homicidio en un restaurante de Chicago deja cuatro muertos

CHICAGO, Illinois. Cuatro hombres perdieron la vida el jueves por la tarde en un restaurante en el barrio de South Shore, al sur de Chicago.

De acuerdo con la policía, un sujeto llegó al restaurante Nadia Fish and Chicken, localizado en el 2700 East 75th Street, después de las 3:30 pm y abrió fuego. Dos hombres fallecieron dentro del negocio y una tercera persona afuera del establecimiento.

Según reportes, una cuarta persona fue hallada muerta por vecinos en el patio trasero de una casa, a solo pasos del lugar.

Las víctimas fueron identificadas por el médico forense del Condado de Cook como Emmanuel Stokes, de 28 años de edad; Edwin Davis, de 32 años; Dillon Jackson, de 20 años y Raheam Jackson, de 19 años.

Dillon y Rasheam eran hermanos y habían ido a ver a su madre, quien trabajaba en el restaurante.

“La madre trabajaba ahí. La estaban visitando, lo que no está claro es cómo inicio todo”, dijo Andrew Holmes, activista comunitario.

Detectives del área central están investigando el caso y por ahora no hay detenidos.

En un mensaje publicado en Twitter, Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago comentó que “detectives están avanzando bien en la investigación del 2700 E 75TH. Se cree que es represalia relacionada con pandillas”.



Detectives making good progress in investigation at 2700 BLK. E 75TH. Incident believed to be gang related retaliation from another incident