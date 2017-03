Chance The Rapper recauda otro millón de dólares para las Escuelas Públicas de Chicago

CHICAGO, Illinos. El cantante Chance the Rapper se anotó otro hit y no precisamente en la música, sino en apoyar a los niños de Chicago.

El rapero anunció este viernes que los Chicago Bulls donarán un millón de dólares a las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).



The Bulls are excited to support @chancetherapper's efforts with a $1M donation! #SupportCPS #ForTheKids pic.twitter.com/OGjQIhVDRa