Las 10 razones por las que 'The Fate of the Furious' es tan ridícula que es casi imposible verla

El director trató de hacer la película tan seria y la acción tan grande que terminó robándole la magia a la franquicia de ‘The Fast and the Furious'.

Fast and Furious

Fast and Furious



Por Jovanny Evans

Lo que empezó hace 16 años con una pequeña película que solo costó 38 millones de dólares regresa a la gran pantalla con el costo más caro en la historia de la serie: 250 millones de dólares.

Para ponerlo en perspectiva, la película número uno del año hasta ahora, 'La Bella y la Bestia', le costó a Disney 160 millones de dólares, pero Universal tiene tanta fe en la franquicia de ‘The Fast and the Furious’, que está gastando lo mismo que otros estudios han gastado en sus películas de superhéroes.

Por ejemplo ‘Captain America: Civil War’ de Disney y ‘Batman vs Superman’ de Warner Bros también costaron la astronómica suma de 250 millones de dólares.



'The Fate of the Furious': contra la familia /Universal Pictures 0 Compartir

¿Pero será que Vin Diesel y su banda de ex corredores de carreras callejeras podrán igualar el box office de Batman o de Iron Man?

Aquí las 10 razones por las que creemos que no.

1. F. Gary Gray fracasó como el nuevo director de la franquicia.

Es inconcebible que el director de ‘The Italian Job’ y ‘Straight Out of Compton’ nos haya dado la película más aburrida y sin corazón de toda la serie. Cuando se supo la noticia de que Gray iba a reemplazar a James Wong (‘Furious 7’, ‘The Conjuring’) como el director de la octava película todos los fans de la serie nos regocijamos de emoción.

Pero es evidente que el director trató de hacer la película tan seria y la acción tan grande que terminó robándole la magia que hace de ‘The Fast and the Furious’ una experiencia ridícula, pero muy divertida y emocionante. Ahora solo es ridícula.



publicidad

2. Los personajes son indestructibles.

Desde ‘Fast Five’ el grupo de ex-ladrones que conocimos en la primera película han cambiado, pero en ‘The Fate of the Furious', Dom, Letty y el resto del equipo son prácticamente indestructibles y capaces de sobrevivir todo. Además el grupo ha dejado atrás su pasado de corredores de carreras callejeras y han conseguido un nuevo empleo como un equipo de súper espías internacionales.

3. ¿Dónde está el FBI, la CIA o el ejército?

No sólo se han convertido en un único equipo de espías internacionales, pero se han convertido en la única organización gubernamental que puede detener al hacker más peligroso del mundo de comenzar una guerra nuclear.

4. El hacker más peligroso del mundo es Charlize Theron con trencitas…

Me sorprende que nadie haya gritado aún 'apropiación cultural' quejándose de su peinado. Pero sus trenzas no son lo peor de su personaje, sí no que parece que la ganadora del Oscar se dio a la misión de actuar al nivel de sus compañeros y decidió ser tan acartonada como Vin, Dwayne Johnson y el resto del elenco.



5. Scott Eastwood.

¿Por qué? ¿Será una trampa para hacernos pensar que Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Dwayne Johnson son mejores actores cuando lo ponen junto al hijo de Clint Eastwood? ¡Lo peor es que sale durante toda la película! Pensé que solo tendría un cameo, pero no.

Supongo que esperan que sea el reemplazo de Paul Walker y/o el suplente de Kurt Russell. Pero ni ser increíblemente guapo lo ayuda. ¡Simplemente que no regrese por favor!

6. El asesinato de cientos de personas.

Además de toda la destrucción que causan, de verdad me sentí mortificado con el número de personas que Vin Diesel y compañía asesinaron en esta película. Y lo peor es que no se sabe si las personas son buenas o malas, porque este grupo de corredores callejeros pasan de ser perseguidos por asesinos profesionales, a ser perseguidos por la policía de una escena a otra.



publicidad

Hay una escena que sale en el tráiler, donde el personaje de Ludacris tiende una trampa con una bola gigante de construcción que se estrella contra los carros que los persiguen. Al verla lo único que podía pensar es que todos los conductores acaban de explotar en mil pedazos o aún peor, acaban de ser paralizados y/o desfigurados para toda la vida.



7. ¡Volverse amigos de su enemigo!

No me malentiendan, Jason Statham es de las mejores cosas que le ha pasado a la franquicia y espero que siga saliendo en las próximas películas, pero invitar a un barbecue a tu enemigo ahora como mejor amigo, después de que en la película pasada mató a dos miembros de tu familia, me es imposible de comprender.

8. Todo es posible con carros.

Realmente me sorprende la habilidad que tienen los escritores de hacer que todas las aventuras de Dom y su equipo sean realizarlas en autos. En la misión final de la película, es casi cómica la parte en la que tuvieron que bajarse de los automóviles para infiltrarse a la súper base secreta, que solo dura dos minutos, y después tenemos media hora en una batalla en los automóviles.



publicidad

9. El “monstruo final” es un submarino.

Esto de tener una pelea final contra un medio de transporte gigante ya se está volviendo una tradición. Y tras haberse enfrentado contra aviones, drones y helicópteros, obviamente el siguiente paso era un submarino nuclear en la Antártica… ¿Pero qué puede seguir? De verdad espero que sean extraterrestres o que Universal haga un crossover con 'Jurassic Park' y peleen contra dinosaurios.

10. La ausencia de Brian O‘Conner.

No hay ningún motivo por el cual no salga en la película el personaje de Brian que interpretaba Paul Walker. En la serie su personaje sigue con vida y en ningún momento explican porque no los está ayudando en la aventura más grande y peligrosa a la que el equipo se ha enfrentado. Debieron de haber hecho un mejor trabajo explicando la ausencia de Brian, especialmente cuando los fans seguimos de luto por la muerte de Walker.



'The Fate of the Furious': Vin Diesel contra todos /Universal Pictures 0 Compartir

Pero con todo esto y siendo una película totalmente ridícula y algo aburrida, no estoy listo todavía para hacer a un lado ‘The Fast and The Furious’.

La serie sigue haciendo muchas cosas bien, como darnos uno de los elencos más diversos de Hollywood y se ha encargado de demostrarle al mundo que los hombres calvos son muy sexys. Mi consejo es baja tus expectativas y desconecta tu cerebro un poco más de lo usual para que puedas disfrutar the ‘The Fate of the Furious’.

Jovanny Evans, originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.



publicidad

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.

Lea también: