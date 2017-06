Enrique Rodríguez te da más detalles de Edición Digital Chicago

Enrique Rodríguez será el presentador de Edición Digital Chicago que arranca este 26 de junio y que podrás disfrutar de lunes a viernes de las 11:30 am a las 12 pm.

Este nuevo informativo de Univision Chicago te permitirá estar enterado de las noticias locales, nacionales y del mundo desde cualquier dispositivo móvil. Y además podrás ver tanto en la televisión como en nuestra página de Internet así como en nuestras redes sociales.

Para conocer un poco más de este programa entrevistamos a Enrique y esto fue lo que nos contestó.

1.- ¿Cómo te siente con este nuevo reto y qué significa para tu carrera?

Me siento bendecido de que Dios me permita seguir haciendo lo que amo y súper entusiasmado del reto que Edición Digital Chicago (#EdiciónDigitalChi) representa. Siempre soñé con hacer un show que me permita ser como soy. Es lo que hice los 13 años a cargo del Noticiero Fin de Semana, pero Edición Digital me dará la flexibilidad de mostrar un poco más de mi personalidad, humor, y de conectar con nuestros siempre fieles televidentes a quienes considero mi familia, porque sin ellos no somos nada. Así que espero contar con su apoyo.

2.- Sin dar muchos detalles, para no quitar la sorpresa, ¿cuéntanos qué podemos esperar de este noticiero digital?

De Edición Digital pueden esperar que sea un noticiero más innovador, informal, creativo y dinámico. Juntos vamos a platicar sobre lo que afecta a nuestras comunidades, aprenderemos sobre temas importantes y, por supuesto, nos vamos a divertir al mismo tiempo. Todo a través de la televisión, el internet y las redes sociales.



3.- Cuéntanos tres cosas que tal vez la gente no conozca de ti.

Primero mi familia lo es todo para mí, tocó la guitarra desde los 13 años y me encantan los perros.



¡Ya viene la Edición Digital Chicago!

4.- ¿Cuál es tu lema de vida?

“A la gente no le importa cuánto yo sepa, sino saber que ellos me importan”, y trató de transmitirlo diariamente con mi familia, amigos, colegas y, por supuesto, con todos ustedes, nuestros televidentes, quienes diariamente confían en mí, a través de una entrevista, historia, evento o al darme un saludo o un abrazo en la calle.

5.- ¿Qué es lo que más te gusta de Chicago y de su gente?

Lo que más me gusta de Chicago es que es una ciudad diversa. Con mucha vida, historia, cultura y una arquitectura única. Y si hablamos de gastronomía estarán de acuerdo que es el mejor lugar del mundo. Pero lo mejor es el cariño y el calor humano de su gente, a quien en lo personal le debo mucho por ayudarme a crecer como persona, profesional, padre, esposo, hijo y hermano. Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo.



Este 26 de junio no te pierdas el gran estreno de Edición Digital Chicago y recuerda unirte a la conversación usando el #EdiciónDigitalChi.