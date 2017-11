El alcalde de Austin no asistirá al desfile del Día de los Veteranos debido a la presencia de grupos portando la bandera confederada

AUSTIN, Texas. - El alcalde de Austin, Steve Adler, encendió las redes sociales este jueves luego de declarar que no participaría en el desfile oficial del Día de los Veteranos en la capital texana en rechazo al porte de la bandera confederada en dicho evento.

“No marcharé en el desfile en la avenida Congress porque ese desfile incluirá a grupos que portan la bandera confederada. El Día de los Veteranos debería ser solo para honrar a los veteranos de la milicia estadounidense. Los símbolos del racismo, la secesión de la Guerra Civil y la supremacía blanca no deben ser erradicados, pero deben ser recordados y estudiados en museos y aulas, no vitoreados ni aplaudidos en los desfiles”, señaló el líder local en un comunicado.



Adler afirmó que no tiene control sobre las políticas de los organizadores del desfile e incluso reconoció el paso que tomaron de permitir “el porte de la bandera oficial de la Confederación y no la bandera de batalla que es el símbolo más visto del racismo”, sin embargo, afirmó que para él “no es suficiente”.

“Los artículos de secesión adoptados por la Legislatura de Texas se basaron en gran parte en el apoyo a la esclavitud. Debemos recordar, pero no celebrar, la Confederación que tenía como "piedra angular", según su Vicepresidente Stephens "... que el negro no es igual al hombre blanco; esa esclavitud - subordinación a la raza superior - es su condición natural y normal”. La bandera en el desfile es un símbolo de ese momento. Todos deberíamos saber, pero no celebrar, esa bandera”, agregó el líder, quien señaló que pasará ese día ayudando en el Banco de Alimentos del Centro de Texas.

Las declaraciones del alcalde dividieron la opinión en las redes sociales. Por ejemplo, el alguacil del condado Williamson, Robert Chody, criticó la declaración de Adler en su cuenta oficial de Twitter en donde señaló:

“¡Qué vergüenza alcalde Adler! Como veterano, me siento ofendido de que permita que un grupo pequeño cambie el verdadero significado del desfile. Honre a la mayoría de quienes sirvieron a nuestro gran país marchando. ¡Por favor, reconsidere!”.



Shame on you @MayorAdler! As a veteran I’m offended you would allow a small group dictate the true meaning of the intent of the parade. Honor the majority of those who served our great country by marching. Please reconsider! https://t.co/drXYbdYJe0 — Sheriff Robert Chody (@SheriffChody) November 10, 2017



“De verdad no puede apoyar a sus veteranos y marchar en el desfile, no es como que lo están forzando a llevar una bandera confederada en sus manos. Sea un hombre y apoye a los veteranos”, publicó una usuaria en respuesta al tuit de Adler.



Really can't support your veterans and walk in a parade , it's not like they are forcing a confederate flag in your hands. Be a man and stand with Veterans! — katrina fisher (@katstar689) November 10, 2017



“Parece infantil no participar en el desfile”, publicó otro usuario.



Seems kind of childish to not participate in parade. Can’t play in my toybox. — Richard Thomas (@Richard98186976) November 10, 2017



Contrario a la opinión de Chody, muchos aplaudieron la decisión del alcalde. El Banco de Alimentos del Centro de Texas publicó: “No podemos esperar para verlos el sábado. El alcalde Adler también será voluntario en este Día de los Veteranos”.



We can't wait to see y'all on Saturday. @MayorAdler will also be coming in to volunteer on #VeteransDay! https://t.co/eBJnjCKw5X — CentralTexasFoodBank (@CTXFoodBank) November 9, 2017



"¡Gracias por opornerse al racismo, alcalde Adler!", respondió una usuaria.



Thank you @MayorAdler for standing against racism! — Kristi Mousley (@KLFrisch) November 9, 2017



“Gracias por alimentar a nuestros veteranos. Antes de que sus pobladores lo critiquen, podrían verse en el espejo y preguntar: ‘qué estoy haciendo por las personas que defienden a nuestro país’ #feedveterans”, señaló otro usuario



Thank you for feeding our veterans instead. Before your constituents criticize, May they look in the mirror and ask,”what am I doing for the people who defend our country?” #feedveterans — makingchristmas (@adrikend) November 10, 2017



Esta no es la primera ocasión en la que Adler causa controversia al hacer una declaración firme en torno a un tema de actualidad nacional o local. En enero de este año, condenó la orden ejecutiva de Trump y afirmó que los inmigrantes siempre serían recibidos en la capital de Texas. En junio también respondió al mensaje de un hombre que llamaba a hacer un boicot luego de que un cine local anunciara funciones solo para mujeres de “La Mujer Maravilla”.

