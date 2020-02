Una extraña enfermedad la dejó ciega y sin poder caminar: su madre pide ayuda para un tratamiento

Una niña de 6 años llegó hace pocas semanas a Miami, EEUU, procedente de Cuba. Su madre busca una diagnóstico para que pueda recibir un tratamiento médico que le devuelva el habla y su motricidad, pues en menos de un mes dejó de caminar.

“Dejó de sentarse, le cuesta comer, no puede ingerir sólidos, no sostiene la cabeza y conforme avanza el deterioro cada vez se hace más difícil que se comunique”, dice entre lágrimas Yenisel Núñez, madre de la pequeña.

La niña padece de una extraña enfermedad, pero todavía no sabe cuál, pues no ha podido ser diagnosticada debido a que no cuentan con los recursos necesarios para costear los exámenes médicos.

Lograron viajar a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria, pero su cuenta de Go Found Me, donde le donaban dinero para el tratamiento, fue bloqueada en medio de una supuesta polémica por asuntos políticos con Cuba. Así que la pequeña ya no recibe el dinero de allí, sino a través de la aplicación Cash, en la que puedes donar usando el número de teléfono (305) 300-0381.