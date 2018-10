Estos mexicanos piden ayuda para reconstruir su panadería destruida por el huracán Michael

Águeda Sánchez y Arturo Sánchez todavía no pueden creer cómo su panadería mexicana en Panama City quedó totalmente destruida. El huracán Michael no solo destruyó su negocio sino que también acabó con sus sueños y los de su familia.

“Yo no me iba a ir. Hasta le dije a mi esposa, no váyanse ustedes. Pensaba quedarme aquí y no en la casa por me parecía más seguro”, dice Arturo sentado frente a la máquina en la que solía hacer las tortillas.