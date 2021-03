"Estamos trabajando algunas cosas": Jennifer López y Alex Rodríguez confirman que siguen juntos

"Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron", dijo. La fuente agregó que la especulación que surgió el mes pasado de que Rodríguez había tenido una aventura con Madison LeCroy "no tuvo nada que ver" con esa mala racha, si no más bien la distancia.