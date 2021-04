"Esto pa' mí no es nada": Nicky Jam habla de la pandemia y de los obstáculos que tuvo que vencer para ser famoso

En entrevista desde La Industria Bakery & Café , el restaurante que Nicky Jam inauguró en Bayside, Miami, el cantante platicó con Raúl de Molina de cómo ha vivido la pandemia, de sus planes para cuando se retire de la música y de los momentos más duros en su vida y en su carrera.

El intérprete de 'Fan de tus fotos' le contó a El Gordo cómo comenzó su negocio con sus socios e insistió en el que sería el platillo principal del lugar: " Siempre he tenido algo con los pancakes y las tostadas francesas y todo eso", dijo el cantante, quien afirmó que decidieron especializarse en los desayunos debido que ya existen muchos lugares donde sirven comida latina.

Nicky Jam además posee la heladería Mama Mía, en la misma zona, la cual también provee con sus productos al nuevo establecimiento. " Yo soy un gordito de corazón, yo he subido y bajado de peso muchas veces por esto mismo", bromeó Nicky con nuestro presentador, a quien reveló que llegó a pesar 300 libras y ahora se encuentra en su talla ideal gracias al ejercicio que hace diariamente.

Cargando Video... Nicky Jam recibe a Raúl en su nuevo restaurante dedicado a la elaboración de deliciosos pancakes



"La mentalidad mía es siempre capitalizar, yo no me destaco en un solo negocio", contó el artista, quien habló también de otras inversiones que ha hecho en bienes raíces. El éxito de su nuevo restaurante parece ser el comienzo de sus planes futuros, ya que considera que su género musical es para los más jóvenes y ya tiene en mente su fecha de retiro, tal como contó para El Gordo y La Flaca.

"Ya yo tengo 40 años, ya yo tengo mis pelitos blancos que me salen, ya van a venir chamaquitos nuevos y ya hay muchos chamaquitos nuevos que están saliendo. ¿Tú te crees que yo a los 50 años voy a seguir...? No, yo tengo que expandir mi negocio, yo tengo que capitalizar. Y yo no voy a abrir un restaurante nada más, yo voy a abrir miles de negocios, porque yo sé la marca grande que yo tengo, yo sé la marca tan importante que es Nicky Jam", afirmó.

El momento más difícil para Nicky Jam

El cantante no dudó en responder a Raúl sobre temas más personales, como el episodio más duro en su vida. "A los 25 años, 26 años, ya yo estaba en la perdición. Ya yo tenía problemas criminales, estaba preso, estaba en vicios, nadie podía conmigo porque ni yo mismo podía conmigo", relató el nacionalizado colombiano.

Cargando galería



"Puerto Rico me dio todo, pero a veces hay que moverse, irse para otro lado para uno reencontrarse. En el caso mío, yo fui un americano que fue a Colombia y el amor que me dio Colombia, y la cultura, me dieron tanto a mí. Me decían que yo era una leyenda en un momento en el que yo estaba caído", relató Nicky Jam.

"Yo me creí que era una leyenda y trabajé como una leyenda. Me di cuenta que el país tiene 65 millones de habitantes y dije: 'Si yo hago un tema número uno nacional en este país, yo puedo volver otra vez a pegar en el mundo'", contó el cantante, quien afirmó que ahora vive alejado de las preocupaciones, los chismes y está enfocado en la música, sus negocios y sus cuatro hijos.

Nicky incluso afirmó que la contingencia por el coronavirus no lo había afectado, pese a que fue durante la pandemia que el intérprete rompió su noviazgo con la modelo Cydney Moreau, a quien le había dado el anillo de compromiso un año antes.

"A mí la gente me dice: 'Nicky, me imagino que es bien difícil la situación de la pandemia'. Mi hermano, tú estás hablando con un tipo que estuvo preso, tu estás hablando con un tipo que no tenía para comer, tú estás hablando con un tipo que vino de la miseria, a mí la pandemia me la paso por el bolsillo. Aquí no hay na', esto pa' mí no es na'", declaró el artista.

Cargando galería



"Yo pasé una obscuridad que tú ni te imaginas. Yo vengo de una mamá que era adicta a las drogas, de un padre que pasó por lo mismo. Yo vengo de un hueco del que normalmente la gente no sale. Yo lo que hago es tratar de inspirar a la gente", afirmó Nicky y aseguró ser un ejemplo vivo de que se puede salir adelante con disciplina y fe.

Reggaetonero, presentador, actor y director de cine

El intérprete aseguró que el éxito que ha tenido en la música, el cine y sus empresas vienen de una promesa que le hizo a Dios: "Le dije a papá Dios que me iba a quitar de lo malo y me lo quité. Yo no soy perfecto, mañana puedo meter las patas, pero no son las mismas patas, son unas diferentes".

Cargando Video... Nicky Jam pasa de entrevistado a entrevistador y con esta pregunta sorprende a Raúl de Molina



Los próximos planes del intérprete serán regresar al cine, pero ya no como un actor secundario, sino como como director y personaje principal. " Quiero ser el protagonista de estas películas".

Para sorpresa de El Gordo, Nicky Jam se declaró un fiel seguidor del programa. "Te conozco a ti de toda mi vida, de toda mi vida lo conozco a usted. El latino que no te conozca, es un charlatán", aseguró el intérprete, quien en febrero pasado confirmó la noticia de su rompimiento con Cydney Moreau después de que fue dado a conocer en El Gordo y La Flaca.

El cantante ahora también incursiona en la conducción con su programa 'The Rockstar Show' y por unos momentos se convirtió en el entrevistador de El Gordo, quien terminó confesándose con él sobre su personalidad fuera de cámaras.