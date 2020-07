“Soy turista y estoy varado en EEUU? ¿Cómo prorrogo mi visa?”: respondemos tus preguntas de inmigración

Turista en cuarentena

“Estamos sin dinero y no sabemos qué hacer. No podemos irnos porque en nuestros países las fronteras están cerradas y no sabemos cuándo serán reabiertas. Y para renovar la visa hay que pagar $455 dólares ($370 junto con el formulario I-539 más $85 por la toma de huellas biométricas). ¿Qué pasa si vencen nuestras visas y no solicitamos la prórroga? ¿Perdemos la visa? ¿Nos tratarán como indocumentados cuando pase la cuarentena y nos deportarán?