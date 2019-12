Preguntas de inmigración: si te cancelan la visa, deberás comenzar desde cero el proceso para entrar a EEUU

Francisco, cuyo nombre no es Francisco porque pidió mantener su identidad resguardada, tenía una visa de turista (B2) y había viajado cuatro veces a Estados Unidos en los últimos cuatro años. “Siempre responsable, respetando la ley”, cuenta en un correo electrónico enviado a la redacción de Univision Noticias. “Jamás me pasé del tiempo permitido, ni cerca a ello”, agrega.

Pero en el último viaje “lamentablemente pasó algo malo”, cuenta. “Fui con un conocido que me mintió sobre la compra de un crucero a bajo precio. Yo accedí y en el crucero nos detuvieron. Ahí me enteré de que esta persona compró los boletos del viaje con tarjetas ajenas. No me culparon a mí de ningún cargo, pero me cancelaron la visa”, contó.