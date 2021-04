“Cruce 100% seguro” a EEUU: así es como los coyotes buscan clientes en Facebook

“Los criminales que no tienen reservas sobre abusar de las personas y violar la ley usarán cualquier herramienta a su disposición para enriquecerse aprovechándose de los desesperados”, dijo Katie Paul, directora de TTP, en una declaración enviada a Univision Noticias.

“Desafortunadamente, Facebook es una de estas herramientas y, a menos que la empresa tome medidas efectivas, no solo una solución de inteligencia artificial, los traficantes de personas seguirán teniendo acceso a grupos vulnerables y un megáfono para anunciar sus servicios ilícitos”, agregó.

550,000 arrestos en la frontera

El creciente uso de esta red social por parte de los coyotes ocurre cuando miles de inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y de México, incluyendo niños no acompañados, siguen llegando a la frontera para pedir asilo al gobierno de Estados Unidos. Esto ha generado una nueva crisis migratoria.

Es claro que las páginas de Facebook de los coyotes buscan a clientes que no quieren ser detectados por la Patrulla Fronteriza. “Cruze (sic) 100%. No se cobra nada en México hasta que lo tengamos del otro lado. No se paga hospedaje, comida ni transportación aquí en Mexicali (Baja California). Subimos en el área de Los Ángeles (sic). Somos gente seria”, se leía en un grupo con más de 299,000 miembros que fue detectado por el Tech Transparency Project.