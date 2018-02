Anónimos crean la aplicación 'Bienvenidos', un "coyote virtual" que informa cómo cruzar ilegalmente la frontera

Una aplicación para teléfonos celulares llamada ' Bienvenidos' está dando problemas y mantiene en alerta a las autoridades migratorias estadounidenses. Según sus creadores, la app ayudaría a inmigrantes a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera segura. Pero ¿legal?

La app indica dónde pueden conseguir puntos con agua o comida, así como también los peligros de animales salvajes u olas de calor.

Además, proporciona información en tiempo real de las rutas para evadir a la patrulla fronteriza.

Para algunos, la aplicación constituye una ayuda humanitaria a quienes se exponen a todo tipo de peligros al emigrar sin documentación. Pero para otros como el abogado José Guerra, experto en inmigración, se trata de un “coyote virtual”, que se encontraría totalmente fuera de la legalidad.

“La ley federal es muy específica en este sentido al indicar que las personas que ayudan o incitan a cruzar la frontera de Estados Unidos pueden ser objeto de un procesamiento criminal”, advierte Guerra.

El anuncio de la aplicación apareció en una página de internet pero no proporciona información sobre sus creadores. Unicamente facilita un correo electrónico. Para bajar la app, el usuario debe registrarse y ser aceptado, un control que han establecido los creadores para evitar que se infiltren agentes federales.

“Eso va a crear una base de datos con nombres de las personas que quieren cruzar ilegalmente la frontera. El gobierno estadounidense se va a favorecer”, afirma el abogado Guerra.



Pero también la aplicación conlleva el riesgo de que organizaciones criminales la utilicen para sus beneficios.

“Mi consejo es: no entren en esa aplicación, no dé su información y no cruce ilegalmente Estados Unidos”, alerta Guerra.

La página de la aplicación anuncia que pronto también harán una versión para Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, Grecia y España, países europeos que también enfrentan problemas migratorios.