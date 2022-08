‘No le deseo a nadie la travesía’: Indocumentados que llegan a DC pasan hambre y duermen a la intemperie

“Empecé a trabajar hoy para ayudar a mi familia y lo que más me importa es tener un techo donde dormir, que me ayuden con una habitación por 15 días hasta que yo cobre para arrendar”, pidió Gabriel Méndez, inmigrante venezolano, quien dijo además que no había almorzado ni cenado ayer jueves, entrevistado casi al anochecer.